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Рева розповів, через скільки
років потрібно буде...

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:49

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, український уряд запропонував диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.

Дивися повний текст Рева розповів, через скільки років потрібно буде повертатися до питання підвищення пенсійного віку.
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