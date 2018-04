Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Додано: Пон 09 кві, 2018 04:17

goldmanalex2017 написав: Через 10 лет все будут получать БОД(безусловный основной доход), а пенсии отменят во всем, поэтому мире, чтобы не отягощать лишним налогообложением



А ватников переработают на удобрения из-за полнейшей бесполезности этой нации.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda