Нагадаємо, український уряд запропонував диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.
Дивися повний текст Рева розповів, через скільки років потрібно буде повертатися до питання підвищення пенсійного віку.
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Додано: Нед 08 кві, 2018 20:49
Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева розповів, через скільки років потрібно буде повертатися до питання підвищення пенсійного віку.
Додано: Нед 08 кві, 2018 20:50
Через 10 лет все будут получать БОД(безусловный основной доход), а пенсии отменят во всем, поэтому мире, чтобы не отягощать лишним налогообложением и так исчезающие рабочие места, под натиском робототехники и искусственного интеллекта.
А ещё позже, гражданин, Рева, исчезнет государства и политики, за не надобностью. Полное переформатирование мира и всех видов деятельности к сороковым годам этого мира. Мировое правительство обеспеченное искусственным интеллектом для решения всех глобальных макро и микро задач. Унификация всего и во всём, универсализация.
Додано: Нед 08 кві, 2018 21:49
Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
И Земля налетит на небесную ось...
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15
Не нужно так на спиртное налягать в праздник))) Я по- доброму, не обижайтесь. Улыбнули)
Если серьезно, советую расширить кпугозор и посмотреть,как минимум, "Світ навиворіт", где Комаров показывает места, в которых люди кирпичи вручную делают, также как 200 лет назад. В другой стране -серу в корзинах на горбу носят за 7 долларов в день из под горы- наверх. И это в 21 веке "под натиском конвееров и автоматизации" они все еще держат оборону. И это не в джунглях где-то, а реальные страны, куда летают самолеты.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Пон 09 кві, 2018 04:17
Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
А ватников переработают на удобрения из-за полнейшей бесполезности этой нации.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:45
А давайте посчитаем. Если взять для примера правила существующие на сегодняшний день, человек должен иметь стаж 35 лет. Если он платит социальный взнос в минимальном размере 819 грн. ежемесячно, это 343980,00грн. Если при выходе на пенсию он получит эти деньги и положит в банк на депозит, минимальная пенсия, при 15% годовых, должна быть 4299,75 грн. После смерти, его наследники получают его деньги. Что мы имеем сейчас? Пенсия около 1800,00грн. Средний срок оплаты 5 лет для мужчин. Внимание, вопрос. Куда идут деньги и накой такая система?
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:25
P-a-l. Это понятно, я о другом. Выступает гос деятель и выдаёт за своё достижение отнють не позитивный результат. Так скоро дойдёт, что будет вычтупато рева и сообщать, что благодаря его деятельности световой день увеличивается, а ночь уменьшается, но только до летнего равноденствия, а потом он опять реформу....
Додано: Пон 09 кві, 2018 12:29
Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
1) Эти деньги никак не накапливаются
2) Бессмысленно суммировать фиксированные суммы за период в 35 лет, как и сегодня оценивать величину дохода с этой суммы.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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