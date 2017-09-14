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Рева розповів, через скільки
років потрібно буде...

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:49

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, український уряд запропонував диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу.

Дивися повний текст Рева розповів, через скільки років потрібно буде повертатися до питання підвищення пенсійного віку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 20:50

Через 10 лет все будут получать БОД(безусловный основной доход), а пенсии отменят во всем, поэтому мире, чтобы не отягощать лишним налогообложением и так исчезающие рабочие места, под натиском робототехники и искусственного интеллекта.
А ещё позже, гражданин, Рева, исчезнет государства и политики, за не надобностью. Полное переформатирование мира и всех видов деятельности к сороковым годам этого мира. Мировое правительство обеспеченное искусственным интеллектом для решения всех глобальных макро и микро задач. Унификация всего и во всём, универсализация.
goldmanalex2017
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 21:49

Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

goldmanalex2017 написав:Через 10 лет все будут получать БОД(безусловный основной доход), а пенсии отменят во всем, поэтому мире, чтобы не отягощать лишним налогообложением и так исчезающие рабочие места, под натиском робототехники и искусственного интеллекта.
А ещё позже, гражданин, Рева, исчезнет государства и политики, за не надобностью. Полное переформатирование мира и всех видов деятельности к сороковым годам этого мира. Мировое правительство обеспеченное искусственным интеллектом для решения всех глобальных макро и микро задач. Унификация всего и во всём, универсализация.
И Земля налетит на небесную ось... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 кві, 2018 22:15

  goldmanalex2017 написав:Через 10 лет все будут получать БОД(безусловный основной доход), а пенсии отменят во всем, поэтому мире, чтобы не отягощать лишним налогообложением и так исчезающие рабочие места, под натиском робототехники и искусственного интеллекта.
А ещё позже, гражданин, Рева, исчезнет государства и политики, за не надобностью. Полное переформатирование мира и всех видов деятельности к сороковым годам этого мира. Мировое правительство обеспеченное искусственным интеллектом для решения всех глобальных макро и микро задач. Унификация всего и во всём, универсализация.

Не нужно так на спиртное налягать в праздник))) Я по- доброму, не обижайтесь. Улыбнули)
Если серьезно, советую расширить кпугозор и посмотреть,как минимум, "Світ навиворіт", где Комаров показывает места, в которых люди кирпичи вручную делают, также как 200 лет назад. В другой стране -серу в корзинах на горбу носят за 7 долларов в день из под горы- наверх. И это в 21 веке "под натиском конвееров и автоматизации" они все еще держат оборону. И это не в джунглях где-то, а реальные страны, куда летают самолеты.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 04:17

Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

  goldmanalex2017 написав:Через 10 лет все будут получать БОД(безусловный основной доход), а пенсии отменят во всем, поэтому мире, чтобы не отягощать лишним налогообложением


А ватников переработают на удобрения из-за полнейшей бесполезности этой нации.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:45

А давайте посчитаем. Если взять для примера правила существующие на сегодняшний день, человек должен иметь стаж 35 лет. Если он платит социальный взнос в минимальном размере 819 грн. ежемесячно, это 343980,00грн. Если при выходе на пенсию он получит эти деньги и положит в банк на депозит, минимальная пенсия, при 15% годовых, должна быть 4299,75 грн. После смерти, его наследники получают его деньги. Что мы имеем сейчас? Пенсия около 1800,00грн. Средний срок оплаты 5 лет для мужчин. Внимание, вопрос. Куда идут деньги и накой такая система?
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:25

P-a-l. Это понятно, я о другом. Выступает гос деятель и выдаёт за своё достижение отнють не позитивный результат. Так скоро дойдёт, что будет вычтупато рева и сообщать, что благодаря его деятельности световой день увеличивается, а ночь уменьшается, но только до летнего равноденствия, а потом он опять реформу....
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 12:29

Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Sam17a написав:А давайте посчитаем. Если взять для примера правила существующие на сегодняшний день, человек должен иметь стаж 35 лет. Если он платит социальный взнос в минимальном размере 819 грн. ежемесячно, это 343980,00грн. Если при выходе на пенсию он получит эти деньги и положит в банк на депозит, минимальная пенсия, при 15% годовых, должна быть 4299,75 грн. После смерти, его наследники получают его деньги. Что мы имеем сейчас? Пенсия около 1800,00грн. Средний срок оплаты 5 лет для мужчин. Внимание, вопрос. Куда идут деньги и накой такая система?


1) Эти деньги никак не накапливаются
2) Бессмысленно суммировать фиксированные суммы за период в 35 лет, как и сегодня оценивать величину дохода с этой суммы.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 13:18

Согласен, не накапливаются. Они все тратятся на сегодняшние нужды. Я лишь описал ситуацию с точки зрения будущего пенсионера, с точки зрения адекватности: отдал-получил. Величина дохода? Тоже, согласен нужно просчитать в прогрессии, если ложить деньги на протяжении 35 на депозит. Сума будет больше.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:06

Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Sam17a написав:Согласен, не накапливаются. Они все тратятся на сегодняшние нужды. Я лишь описал ситуацию с точки зрения будущего пенсионера, с точки зрения адекватности: отдал-получил. Величина дохода? Тоже, согласен нужно просчитать в прогрессии, если ложить деньги на протяжении 35 на депозит. Сума будет больше.


Больше будет если стартовать от сегодня. Попробуйте прикиньте, если бы взносы начали платить скажем с 1997, прошло 20 лет. Посчитать будет задачей трудоёмкой, но если примерно прикинуть - и 100 000 не наберётся. Со взносов с минималки ничего не наскрести.
Тем более при чем тут взгляд будущего пенсионера. Взносы в солидарный ПФ это по сути те же налоги. Тут нет позиции "взял-отдал".
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