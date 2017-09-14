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Рева розповів, через скільки
років потрібно буде...

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 14:54

Да? 100 000 не наберется? Странно, а я думал, что если учитывать инфляцию... Это если конечно сейчас, да посчитать при зарплате 180 грн в конце 90 да процент, от нее, тогда, да но так считать не правильно. Нужно учитывать эквивалент зарплаты 180,00 и 3200,00 на момент их выплаты в товаре или к доллару. Налоги? Да, а я и не подумал. А налоги это что? Так, просто, дяде, на мерс. Я, плачу налоги и хочу видеть и чувствовать, что налоги идут на моё благосостояние, дороги, пенсию, медицину, образование. И я не хочу де*** в правительстве который говорит: что солнце взошло благодаря его титаническим усилиям.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:25

Sam17a
В какой говорите банк нужно деньги класть?
pitchnv
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 15:34

Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Sam17a написав:Да? 100 000 не наберется? Странно, а я думал, что если учитывать инфляцию... Это если конечно сейчас, да посчитать при зарплате 180 грн в конце 90 да процент, от нее, тогда, да но так считать не правильно. Нужно учитывать эквивалент зарплаты 180,00 и 3200,00 на момент их выплаты в товаре или к доллару. Налоги? Да, а я и не подумал. А налоги это что? Так, просто, дяде, на мерс. Я, плачу налоги и хочу видеть и чувствовать, что налоги идут на моё благосостояние, дороги, пенсию, медицину, образование. И я не хочу де*** в правительстве который говорит: что солнце взошло благодаря его титаническим усилиям.

Вы вроде исходили из предположения, сколько наберётся с минимальных взносов.
Есть расчеты для оценки подобных накоплений, если откладывать 10% от средней ЗП с 1997 года, если брать среднюю ЗП по госстату, средние ставки по долгосрочным депозитам и ежемесячную капитализацию выходило 127.5 тыс грн с 1997 по начало 2015. Или 11.3 тыс долл если все переводить в доллары по курсу на каждый месяц. Если опираться на минвзнос, это ещё заметно меньшая сумма. Взять проценты от получившейся суммы: пусть 15% в гривне для гривны, это около 15400 грн за год после налогов, или 1283 грн в месяц.
В долларах: пусть даже 4% годовых до налогов это 364 долл в год или 30.3 долл в месяц.
А с минвзноса то суммы еще меньше. Итого в среднем то на то и выходит.
Налоги. Можно говорить о том, что они расходуются недостаточно эффективно. Но тем не менее, какая-никакая, а медицина, образование и прочее таки есть. И пенсии - в соответствии тому, сколько взносов платится в ПФ и сколько пенсионеров
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:32

В банк? Налоги? Оригинально...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:52

Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Sam17a написав:В банк? Налоги? Оригинально...
При чем тут в в банк налоги вообще?
Я вам показал, что ваши претензии, что с минвзносов можно было бы обеспечить большую пенсию несостоятельны. Даже если собирать в валюте и начислять проценты.
Но и вообще рассматривать взносы в солидарный ПФ как то, что вам якобы должны потом вернуть аналогично неверно.
Сейчас собираются создавать накопительный ПФ - путем дополнительных взносов уже именно на будущую пенсию платившего - вот там уже есть смысл говорить о соотношении взносов и будущих выплат.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 17:55

Этот Рева за прошлый месяц только премиями 60 тысяч гривен получил. Так что не зря пи**, ему за это хорошо приплачивают.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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