Рева розповів, через скільки років потрібно буде...

Додано: Пон 09 кві, 2018 15:34

Sam17a написав: Да? 100 000 не наберется? Странно, а я думал, что если учитывать инфляцию... Это если конечно сейчас, да посчитать при зарплате 180 грн в конце 90 да процент, от нее, тогда, да но так считать не правильно. Нужно учитывать эквивалент зарплаты 180,00 и 3200,00 на момент их выплаты в товаре или к доллару. Налоги? Да, а я и не подумал. А налоги это что? Так, просто, дяде, на мерс. Я, плачу налоги и хочу видеть и чувствовать, что налоги идут на моё благосостояние, дороги, пенсию, медицину, образование. И я не хочу де*** в правительстве который говорит: что солнце взошло благодаря его титаническим усилиям.

Вы вроде исходили из предположения, сколько наберётся с минимальных взносов.Есть расчеты для оценки подобных накоплений, если откладывать 10% от средней ЗП с 1997 года, если брать среднюю ЗП по госстату, средние ставки по долгосрочным депозитам и ежемесячную капитализацию выходило 127.5 тыс грн с 1997 по начало 2015. Или 11.3 тыс долл если все переводить в доллары по курсу на каждый месяц. Если опираться на минвзнос, это ещё заметно меньшая сумма. Взять проценты от получившейся суммы: пусть 15% в гривне для гривны, это около 15400 грн за год после налогов, или 1283 грн в месяц.В долларах: пусть даже 4% годовых до налогов это 364 долл в год или 30.3 долл в месяц.А с минвзноса то суммы еще меньше. Итого в среднем то на то и выходит.Налоги. Можно говорить о том, что они расходуются недостаточно эффективно. Но тем не менее, какая-никакая, а медицина, образование и прочее таки есть. И пенсии - в соответствии тому, сколько взносов платится в ПФ и сколько пенсионеров