Sam17a
В какой говорите банк нужно деньги класть?
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Додано: Пон 09 кві, 2018 15:34
Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
Вы вроде исходили из предположения, сколько наберётся с минимальных взносов.
Есть расчеты для оценки подобных накоплений, если откладывать 10% от средней ЗП с 1997 года, если брать среднюю ЗП по госстату, средние ставки по долгосрочным депозитам и ежемесячную капитализацию выходило 127.5 тыс грн с 1997 по начало 2015. Или 11.3 тыс долл если все переводить в доллары по курсу на каждый месяц. Если опираться на минвзнос, это ещё заметно меньшая сумма. Взять проценты от получившейся суммы: пусть 15% в гривне для гривны, это около 15400 грн за год после налогов, или 1283 грн в месяц.
В долларах: пусть даже 4% годовых до налогов это 364 долл в год или 30.3 долл в месяц.
А с минвзноса то суммы еще меньше. Итого в среднем то на то и выходит.
Налоги. Можно говорить о том, что они расходуются недостаточно эффективно. Но тем не менее, какая-никакая, а медицина, образование и прочее таки есть. И пенсии - в соответствии тому, сколько взносов платится в ПФ и сколько пенсионеров
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Додано: Пон 09 кві, 2018 17:52
Re: Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
При чем тут в в банк налоги вообще?
Я вам показал, что ваши претензии, что с минвзносов можно было бы обеспечить большую пенсию несостоятельны. Даже если собирать в валюте и начислять проценты.
Но и вообще рассматривать взносы в солидарный ПФ как то, что вам якобы должны потом вернуть аналогично неверно.
Сейчас собираются создавать накопительный ПФ - путем дополнительных взносов уже именно на будущую пенсию платившего - вот там уже есть смысл говорить о соотношении взносов и будущих выплат.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 17:55
Этот Рева за прошлый месяц только премиями 60 тысяч гривен получил.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 09 кві, 2018 18:44
Рева еще раз подтвердил мою догадку, что до пенсии дожить не удастся, для того и делаются рехформы. Кто не работает - тот не ест.
Додано: Пон 09 кві, 2018 18:51
Все это смена позы ради денег мвф.В этой стране и за 15 лет коллега Ревы с вероятностью 300% будет получать пенсию в десятки раз превышающую 40 лет стажа "за станком"
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