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Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 кві, 2018 09:43
1007qwert написав:
Советники господина Ревы, посоветуйте Вашему патрону внимательно изучить и внедрить у нас в стране законы по безработным, как в Европе, чтобы пособия не ограничивались во времени и не зависели от размера зарплаты, и безработные получали мед. страховку и не платили врачам.
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Faceless
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:49
Faceless написав: 1007qwert написав:
Советники господина Ревы, посоветуйте Вашему патрону внимательно изучить и внедрить у нас в стране законы по безработным, как в Европе, чтобы пособия не ограничивались во времени и не зависели от размера зарплаты, и безработные получали мед. страховку и не платили врачам.
Иждивенцев плодить?
В Европе пособия минимальные, и нет чтобы зависело от зарплаты, а то некоторые у нас на пособие год живут всей семьёй, а другому дырка от бублика.
В Европе государство помогает всем безработным, человек не должен умирать от голода, Украина же не Африка.
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