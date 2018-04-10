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Рева розповів, через скільки
років потрібно буде...

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:43

  1007qwert написав:Советники господина Ревы, посоветуйте Вашему патрону внимательно изучить и внедрить у нас в стране законы по безработным, как в Европе, чтобы пособия не ограничивались во времени и не зависели от размера зарплаты, и безработные получали мед. страховку и не платили врачам.

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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:49

  Faceless написав:
  1007qwert написав:Советники господина Ревы, посоветуйте Вашему патрону внимательно изучить и внедрить у нас в стране законы по безработным, как в Европе, чтобы пособия не ограничивались во времени и не зависели от размера зарплаты, и безработные получали мед. страховку и не платили врачам.

Иждивенцев плодить?

В Европе пособия минимальные, и нет чтобы зависело от зарплаты, а то некоторые у нас на пособие год живут всей семьёй, а другому дырка от бублика.
В Европе государство помогает всем безработным, человек не должен умирать от голода, Украина же не Африка.
1007qwert
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