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Рева розповів, через скільки
років потрібно буде...

Рева розповів, через скільки років потрібно буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:43

  1007qwert написав:Советники господина Ревы, посоветуйте Вашему патрону внимательно изучить и внедрить у нас в стране законы по безработным, как в Европе, чтобы пособия не ограничивались во времени и не зависели от размера зарплаты, и безработные получали мед. страховку и не платили врачам.

Иждивенцев плодить?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:49

  Faceless написав:
  1007qwert написав:Советники господина Ревы, посоветуйте Вашему патрону внимательно изучить и внедрить у нас в стране законы по безработным, как в Европе, чтобы пособия не ограничивались во времени и не зависели от размера зарплаты, и безработные получали мед. страховку и не платили врачам.

Иждивенцев плодить?

В Европе пособия минимальные, и нет чтобы зависело от зарплаты, а то некоторые у нас на пособие год живут всей семьёй, а другому дырка от бублика.
В Европе государство помогает всем безработным, человек не должен умирать от голода, Украина же не Африка.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:30

  Faceless написав:Иждивенцев плодить?
Что бы не плодились надо не платить пособия в размере 90%% от зарплаты за последние полгода, а платить прожиточный минимум всем безработным, не требуя справки о доходах, наврядли на это потребуется больше денег, а может даже будет экономия средств, такое пособие будет стимулировать на поиски работы. И покажет реальное положение с безработицей, многие не становятся на учёт в ЦЗ, из-за отдалёности и неимения средств на проезд до ЦЗ.
В Европе уже давно поняли связь между преступностью и безработными, может и у нас меньше воровства было и голодных, если б государство помогало таким людям.
1007qwert
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