Журналісти Android Authority з'ясували, що компанія HMD Global планує перевипустити ще одну популярну модель мобільного телефону Nokia.
Дивися повний текст Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 10:21
Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон
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Дивися повний текст Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:21
Бред... Лучше слайдеры или раскладушки выпустите! Их же тупо нет у нас в продаже!
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