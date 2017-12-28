Журналісти Android Authority з'ясували, що компанія HMD Global планує перевипустити ще одну популярну модель мобільного телефону Nokia.
Дивися повний текст Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 10:21
Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон.
Додано: Пон 09 кві, 2018 10:21
Бред... Лучше слайдеры или раскладушки выпустите! Их же тупо нет у нас в продаже!
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:07
Эти перевыпуски предназначены исключительно для консервативных стариков, ностальгирующих по своему первому телефону, и в силу преклонного возраста уже не способных освоить новые девайсы и "распальцовку" над тачскрином.
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:12
Может людям просто неудобно пользоваться тачскрином, носить это в кармане, заряжать каждый день и т.п?
А просто нужна рабочая лошадка, которая удобно носится в любом кармане без риска раздавить или согнуть, - и поддерживает современные сети?
Всё IMHO
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