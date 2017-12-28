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Nokia перевипустить ще
один знаменитий телефон

Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 10:21

Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти Android Authority з'ясували, що компанія HMD Global планує перевипустити ще одну популярну модель мобільного телефону Nokia.

Дивися повний текст Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон.
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Эти перевыпуски предназначены исключительно для консервативных стариков, ностальгирующих по своему первому телефону, и в силу преклонного возраста уже не способных освоить новые девайсы и "распальцовку" над тачскрином.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:12

  warlamp написав:Эти перевыпуски предназначены исключительно для консервативных стариков, ностальгирующих по своему первому телефону, и в силу преклонного возраста уже не способных освоить новые девайсы и "распальцовку" над тачскрином.

Может людям просто неудобно пользоваться тачскрином, носить это в кармане, заряжать каждый день и т.п?
А просто нужна рабочая лошадка, которая удобно носится в любом кармане без риска раздавить или согнуть, - и поддерживает современные сети?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:18

  Вкладчик1234 написав:Может людям просто неудобно пользоваться тачскрином, носить это в кармане, заряжать каждый день и т.п?
А просто нужна рабочая лошадка, которая удобно носится в любом кармане без риска раздавить или согнуть, - и поддерживает современные сети?


Должны быть и дешевые звонилки, и дешевый смартфоны и дорогие смартфоны.
У меня уже много лет есть в том числе звонилка Нокиа. Я восхищен и аплодирую.
Могу Нокией разбивать орехи, раз двадцать падала на асфальт и плитку, раз 10 падала в ванную и в море, она вечная как Кощей бессмертный, работает и работает.

Есть и звонилка у меня Престижио, сейчас стоит в Цитрусе 9 долларов. Для ряда случаев очень удобно, позвонил и выбросил, бывают случаи, когда надо замаскироваться и ликвидировать контакт.
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жаль что не прижились кнопочные с тачскринами
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:40

Re: Nokia перевипустить ще один знаменитий телефон

Телефон знову стають телефонами - чисто побалакать там де інет слабкий :) А смарт - це не телефон з умнофічами, а переносний комп, який скоро зжере планшети, особливо як допилять гнучкі екрани.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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