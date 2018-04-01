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Вчений назвав терміни заміни людини штучним інтелектом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 кві, 2018 11:06
Пропонуємо до обговорення:
На думку фахівця, вже через 10-15 років штучний розум буде здатний замінити людину. Йдеться про заміну на технічну систему людини-оператора.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:06
Это не ученый, а предсказатель. Гадалка..
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