На думку фахівця, вже через 10-15 років штучний розум буде здатний замінити людину. Йдеться про заміну на технічну систему людини-оператора.
Дивися повний текст Вчений назвав терміни заміни людини штучним інтелектом.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 11:06
Вчений назвав терміни заміни людини штучним інтелектом
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Дивися повний текст Вчений назвав терміни заміни людини штучним інтелектом.
Додано: Пон 09 кві, 2018 17:57
На отсутствии горячих новостей загоняют чушь. Как еще чупакабру не вспомнили.
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