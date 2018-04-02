Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".
Дивися повний текст Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 16:00
Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі.
Додано: Пон 09 кві, 2018 16:00
Найбільш затребуваний VW це з числа тих, що заборонений до продажу в США 2015-16 р.в. і успішно зливається в Україні
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:09
Re: Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
Это какой-то позор для страны с 40-млн населением
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:43
Наиболее востребованные и вне конкуренции пока к сожалению евробляхи ...
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