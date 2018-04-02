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Названо найбільш затребувані
серед українців автомобілі

Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:00

Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

Дивися повний текст Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 16:00

Найбільш затребуваний VW це з числа тих, що заборонений до продажу в США 2015-16 р.в. і успішно зливається в Україні
Эхо дизельгейта докатилось до Украины: в страну везут партию дешевых Volkswagen Golf https://autogeek.com.ua/eho-dizelgeyta-dokatilos-do-ukrainyi-v-stranu-vezut-partiyu-deshevyih-volkswagen-golf/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:09

Re: Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі

Всего в первом квартале 2018 года на украинском рынке было реализовано 19,3 тыс. новых легковых автомобилей


Это какой-то позор для страны с 40-млн населением :(
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 19:43

Наиболее востребованные и вне конкуренции пока к сожалению евробляхи ...
andreych1206
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:00

стал замечать, что информация размыта на Финансе.
Какие автомобили? Новые? Б/у импорт?
Больше вопросов чем ответов.
magneet
 
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