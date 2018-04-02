Про це повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".
Дивися повний текст Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 16:00
Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі.
Додано: Пон 09 кві, 2018 16:00
Найбільш затребуваний VW це з числа тих, що заборонений до продажу в США 2015-16 р.в. і успішно зливається в Україні
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:09
Re: Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
Это какой-то позор для страны с 40-млн населением
Додано: Пон 09 кві, 2018 19:43
Наиболее востребованные и вне конкуренции пока к сожалению евробляхи ...
Додано: Вів 10 кві, 2018 09:00
стал замечать, что информация размыта на Финансе.
Какие автомобили? Новые? Б/у импорт?
Больше вопросов чем ответов.
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:12
Re: Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:45
Ну взагалі він не заборонений. Це зовсім інший дизель, він відповідає нормам Євро-5+. Тобто кращий за Євро-5, але не дотягує до Євро-6. І повністю відповідає нашим стандартам, по яких дозволеним є Євро-5 (І саме по цьому стандарту в нас продається більшість нових автомобілів). Тому не бачу проблем. Низька ціна - бо машина не нова, їй більше 2-х років (на сьогодні вже майже 3 роки), і дорестайлова (рестайл вже рік продається). Але з нульовим пробігом, і це значно краще ніж приганяти вживані Гольфи з Європи з пробігом 150+ тис км майже за ті самі гроші з врахуванням розмитнення.
Ауді - трохи інша історія, вони планувались на Південну Корею, і простояли в Європі на площадках. Але так туди і не відправились. І це теж дорестайл, тобто не актуальне покоління. Але дизель там знову таки Євро-5.
І якщо порівнювати по екології з євробляхами, в більшості з яких якщо якась стародавня екологія була, то її вже видалили, то нехай краще такі машини.
Додано: Вів 10 кві, 2018 15:57
Re: Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі
Не заборонений де? У нас чи в США? Що машина непогана згоден, ціни також привабливі, що і виводить їх в лідери продаж, але ситуація трохи така, що на тобі небоже, що мені не гоже.
Євробляхи то взагалі повна ганьба для держави та суспільства.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:20
В нас точно не заборонений. В США не можу точно сказати, але дизельгейт виник через дизель попереднього покоління EA189. На дизелі цього Гольфа ніяких прошивок, які знижують викиди NO2 при тестуванні немає. Більше того, він йде з системою AdBlue для зниження викидів того самого NO2.
Ну що зробиш, ми - країна 3-го світу. Звісно, що до нас і товари везуть відповідного рівня/якості. Не тільки Фольксваген, і не тільки машини. Зате дешевше.
Додано: Вів 10 кві, 2018 16:55
В Европу через жony!
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