Названо найбільш затребувані серед українців автомобілі

Додано: Вів 10 кві, 2018 12:45

Ой+ написав: Найбільш затребуваний VW це з числа тих, що заборонений до продажу в США 2015-16 р.в. і успішно зливається в Україні Найбільш затребуваний VW це з числа тих, що заборонений до продажу в США 2015-16 р.в. і успішно зливається в Україні

Ну взагалі він не заборонений. Це зовсім інший дизель, він відповідає нормам Євро-5+. Тобто кращий за Євро-5, але не дотягує до Євро-6. І повністю відповідає нашим стандартам, по яких дозволеним є Євро-5 (І саме по цьому стандарту в нас продається більшість нових автомобілів). Тому не бачу проблем. Низька ціна - бо машина не нова, їй більше 2-х років (на сьогодні вже майже 3 роки), і дорестайлова (рестайл вже рік продається). Але з нульовим пробігом, і це значно краще ніж приганяти вживані Гольфи з Європи з пробігом 150+ тис км майже за ті самі гроші з врахуванням розмитнення.Ауді - трохи інша історія, вони планувались на Південну Корею, і простояли в Європі на площадках. Але так туди і не відправились. І це теж дорестайл, тобто не актуальне покоління. Але дизель там знову таки Євро-5.І якщо порівнювати по екології з євробляхами, в більшості з яких якщо якась стародавня екологія була, то її вже видалили, то нехай краще такі машини.