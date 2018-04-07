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Фахівці розповіли, як зміниться
вартість житла в Україні

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 18:21

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні побудовано і здано в експлуатацію 126 610 квартир.

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