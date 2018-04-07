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Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 кві, 2018 18:21
Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні побудовано і здано в експлуатацію 126 610 квартир.
Дивися повний текст Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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Додано: Пон 09 кві, 2018 18:22
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Додано: Пон 09 кві, 2018 18:22
Хмельницький ціна квадрату 7000-9000грн
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vitaliygoodlife
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 16.10.15
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