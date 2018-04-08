За минулий рік в Україні побудовано і здано в експлуатацію 126 610 квартир.
Дивися повний текст Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 18:21
Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні.
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:21
Какая там нафиг недвижимость? Умерла эта тема и надолго. Люди уже уехав отсюда навсегда, от своей недвижимости потом годами избавиться не могут. И поток уезжающих только растет, плюс к тому новые дома сотнями постоянно строят. Так что удачи продаванам! : ))
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:40
По поводу непригодности части вторичного рынка могу подтвердить личным примером. У меня квартира есть в панельной хрущевке на среднем этаже. Так ко мне ещё в девяностых коллегия из ЖЭКа приходила с петицией на подпись. Типа я осведомлен о том, что балкон у соседей сверху в аварийном состоянии, и мне на мой балкон выходить опасно для жизни. Ну типа если мне на голову рухнет соседский балкон в один прекрасный день, то они не виноваты, и меня заранее предупредили. На вопросы о ремонте ответ был прост, типа у нас и у них денег нет, а вам если нужно то сами и чините. Правда до сих пор не обрушился, только крошится понемногу. Но выходить на балкон как-то стремновато, честно говоря)
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:44
Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
Класно, скоро м.б. купити собі за малі грошики в під’їзді кілька квартир поруч - в одній жити, інші здавати. Все під наглядом, сверлити і тупати орендарі не будуть
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 09 кві, 2018 23:56
Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
Чушь пишете. Из года в год сдают и продают миллионы метров новой недвиги, все что надо знать о том, насколько "умерла тема"
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Додано: Вів 10 кві, 2018 01:08
Где продают, в отчетах на бумаге, или перекладывая деньги из одного кармана в другой на стадии котлована, уклоняясь тем самым от уплаты налогов? Поменьше газет и интернетов читайте теоретический наш товарищ! Вокруг меня кучи новостроев, или вообще не сданы в эксплуатацию, или два-три окна светятся максимум на весь дом. Не надо всех по Киеву равнять. Народ нищий и нищает с каждым днём, а сказки оставим на потом, вместе с перекошенной недвигой за десятки тысяч зелени. Продают они : )) Кому???
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