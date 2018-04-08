Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

Додано: Пон 09 кві, 2018 20:40

По поводу непригодности части вторичного рынка могу подтвердить личным примером. У меня квартира есть в панельной хрущевке на среднем этаже. Так ко мне ещё в девяностых коллегия из ЖЭКа приходила с петицией на подпись. Типа я осведомлен о том, что балкон у соседей сверху в аварийном состоянии, и мне на мой балкон выходить опасно для жизни. Ну типа если мне на голову рухнет соседский балкон в один прекрасный день, то они не виноваты, и меня заранее предупредили. На вопросы о ремонте ответ был прост, типа у нас и у них денег нет, а вам если нужно то сами и чините. Правда до сих пор не обрушился, только крошится понемногу. Но выходить на балкон как-то стремновато, честно говоря)