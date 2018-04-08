ну например я продал пару месяцев назад квартиру, вторичку, не в киеве.
желающих много, продал быстро.
может это просто вы мало зарабатываете и других по себе равняете?
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:21
Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
ну например я продал пару месяцев назад квартиру, вторичку, не в киеве.
желающих много, продал быстро.
может это просто вы мало зарабатываете и других по себе равняете?
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50
Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
Конкретные люди покупают жилье, кто для себя, кто под аренду. Если в вашем окружении таких нет - это не значит, что их не существует.
Не считайте застройщиков идиотами, которые вкладывают деньги и строят то, что не продается.
В Харькове строится относительно немного, за январь-сентябрь сдали 244900 м2 на всю область - а сдать в эксплуатацию "на бумаге" не получится. Какая уж тут "куча новостроев".
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Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50
Та не, Донецк наверно, пахан сдёрнул - вот невведённого много и стоит пока Бойки с Колесниковыми ж..пу в раде отращивают.
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