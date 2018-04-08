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Фахівці розповіли, як зміниться
вартість житла в Україні

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:21

Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

  Вовка-тренер написав:Не надо всех по Киеву равнять. Народ нищий и нищает с каждым днём, а сказки оставим на потом, вместе с перекошенной недвигой за десятки тысяч зелени. Продают они : )) Кому???

ну например я продал пару месяцев назад квартиру, вторичку, не в киеве.
желающих много, продал быстро.
может это просто вы мало зарабатываете и других по себе равняете?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50

Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

  Вовка-тренер написав:Где продают, в отчетах на бумаге, или перекладывая деньги из одного кармана в другой на стадии котлована, уклоняясь тем самым от уплаты налогов? Поменьше газет и интернетов читайте теоретический наш товарищ! Вокруг меня кучи новостроев, или вообще не сданы в эксплуатацию, или два-три окна светятся максимум на весь дом.

Конкретные люди покупают жилье, кто для себя, кто под аренду. Если в вашем окружении таких нет - это не значит, что их не существует.
Не считайте застройщиков идиотами, которые вкладывают деньги и строят то, что не продается.
В Харькове строится относительно немного, за январь-сентябрь сдали 244900 м2 на всю область - а сдать в эксплуатацию "на бумаге" не получится. Какая уж тут "куча новостроев".
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50

  vladimir07 написав:
  Вовка-тренер написав: Вокруг меня кучи новостроев, или вообще не сданы в эксплуатацию, или два-три окна светятся максимум на весь дом. Не надо всех по Киеву равнять. Народ нищий и нищает с каждым днём, а сказки оставим на потом, вместе с перекошенной недвигой за десятки тысяч зелени. Продают они : )) Кому???


О какой местности речь идет, Харьков ?
Такая ситуация тем не менее не мешает быть ценникам конскими.

Та не, Донецк наверно, пахан сдёрнул - вот невведённого много и стоит пока Бойки с Колесниковыми ж..пу в раде отращивают.
барабашов
 
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