Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

Додано: Вів 10 кві, 2018 20:09

Faceless написав: "самые умные" школьники не покупали в новостройке, никто из их окружения не покупал и не снимал квартир в новостройках, и вообще никогда не были в новостройке, но судят о том, заселены они или нет? "самые умные" школьники не покупали в новостройке, никто из их окружения не покупал и не снимал квартир в новостройках, и вообще никогда не были в новостройке, но судят о том, заселены они или нет?

Совершенно верно! А мнение можно брать из зомбоящики и таких-же интернет каналов. А что касается лично вас, то моё мнение такое: сидите вы в Киеве, в неплохом уютном кабинете, и пишете посты опираясь исключительно на статистику. Ну да, есть у вас некоторые такие точно знакомые из таких же соседних кабинетов, которые из кресла только за зарплатой вылазят, но всё про всех знают благодаря тому же самому честному в мире интернету. Возможно даже кто-то из них что-то там снимал или покупал в кредит, или за папкины деньги (потому что бюджетникам пишущим посты в интернете и за сто жизней на квартиру в Киеве не накопить). Но я в сотый раз повторюсь- Украина это не центр Киева, и даже не его окраины. Больше половины населения даже по вашей статистике за чертой бедности (более 80% по некоторым данным). У остальных после оплаты коммуналки остается в лучшем случае на какую-то еду, и прикрыть зад обносками из секонд-хенда. И остается 1-2% процента депутатов/министров/прокуроров их родственников и тд. Но у них сто лет назад уже всё куплено на века вперед. И сейчас наоборот многие избавится не могут от того, что при жуткой злочинной владе накупили. Я задавал это вопрос выше, но вы его проигнорировали- кто сейчас с такими деньгами на руках купит недвижимость? Кому она тут нужна? И почему раньше купить не могли, когда кредиты любому бомжу давали. Всё уже давно заложено и перезаложено с потрахами, кредиты больше не дают, пока старые не вернут, а иметь налом скажем хотя бы 50000$ и купить здесь на них квартиру, зная что рынок обрушится в разы не сегодня, так завтра- это полнейший идиотизм. Страна в преддефолтном состоянии не первый год. Курс гривны на ладан дышит как во времена Вити. В любое утро может снова в три-четыре раза, как с восьми в свое время, стартануть. И сколько тогда будет метр квадратный стоить, когда минимальной зарплаты не будет даже на еду хватать? Тема с недвижимостью в этой стране закрыта минимум на 10-15 лет, да и то не факт, что потом уровень жизни наладится. Всё остальное- влажные мечты застройщиков и продавцов похоронных бабушатников.