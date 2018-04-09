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Фахівці розповіли, як зміниться
вартість житла в Україні

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:21

Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

  Вовка-тренер написав:Не надо всех по Киеву равнять. Народ нищий и нищает с каждым днём, а сказки оставим на потом, вместе с перекошенной недвигой за десятки тысяч зелени. Продают они : )) Кому???

ну например я продал пару месяцев назад квартиру, вторичку, не в киеве.
желающих много, продал быстро.
может это просто вы мало зарабатываете и других по себе равняете?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50

Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

  Вовка-тренер написав:Где продают, в отчетах на бумаге, или перекладывая деньги из одного кармана в другой на стадии котлована, уклоняясь тем самым от уплаты налогов? Поменьше газет и интернетов читайте теоретический наш товарищ! Вокруг меня кучи новостроев, или вообще не сданы в эксплуатацию, или два-три окна светятся максимум на весь дом.

Конкретные люди покупают жилье, кто для себя, кто под аренду. Если в вашем окружении таких нет - это не значит, что их не существует.
Не считайте застройщиков идиотами, которые вкладывают деньги и строят то, что не продается.
В Харькове строится относительно немного, за январь-сентябрь сдали 244900 м2 на всю область - а сдать в эксплуатацию "на бумаге" не получится. Какая уж тут "куча новостроев".
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50

  vladimir07 написав:
  Вовка-тренер написав: Вокруг меня кучи новостроев, или вообще не сданы в эксплуатацию, или два-три окна светятся максимум на весь дом. Не надо всех по Киеву равнять. Народ нищий и нищает с каждым днём, а сказки оставим на потом, вместе с перекошенной недвигой за десятки тысяч зелени. Продают они : )) Кому???


О какой местности речь идет, Харьков ?
Такая ситуация тем не менее не мешает быть ценникам конскими.

Та не, Донецк наверно, пахан сдёрнул - вот невведённого много и стоит пока Бойки с Колесниковыми ж..пу в раде отращивают.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:16

  Faceless написав:Конкретные люди покупают жилье, кто для себя, кто под аренду. Если в вашем окружении таких нет - это не значит, что их не существует.
Не считайте застройщиков идиотами, которые вкладывают деньги и строят то, что не продается.

то что недвига продается никто не отрицает, а вот то что она эксплуатируется....

например Министерский раскуплен почти весь, а живет там процентов 30 (судя по дверям и количеству авто)
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:26

  4e4ensxe написав: то что недвига продается никто не отрицает, а вот то что она эксплуатируется.... например Министерский раскуплен почти весь, а живет там процентов 30 (судя по дверям и количеству авто)

Здесь такое писать нельзя, сейчас продавны и "самые умные" школьники набегут и будут метать гуано на вентилятор. Им по телевизору сказали, что всё улетает как горячие пирожки, и люди заселяются уже прямо в котлованы не в силах ждать. И они в это верят. Телевизор и продажная статистика- это их всё, а открыть глаза они не могут, страшно наверное : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:31

  Вовка-тренер написав:
  4e4ensxe написав: то что недвига продается никто не отрицает, а вот то что она эксплуатируется.... например Министерский раскуплен почти весь, а живет там процентов 30 (судя по дверям и количеству авто)

Здесь такое писать нельзя, сейчас продавны и "самые умные" школьники набегут и будут метать гуано на вентилятор. Им по телевизору сказали, что всё улетает как горячие пирожки, и люди заселяются уже прямо в котлованы не в силах ждать. И они в это верят. Телевизор и продажная статистика- это их всё, а открыть глаза они не могут, страшно наверное : )

"самые умные" школьники не покупали в новостройке, никто из их окружения не покупал и не снимал квартир в новостройках, и вообще никогда не были в новостройке, но судят о том, заселены они или нет?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:09

  Faceless написав: "самые умные" школьники не покупали в новостройке, никто из их окружения не покупал и не снимал квартир в новостройках, и вообще никогда не были в новостройке, но судят о том, заселены они или нет?

Совершенно верно! А мнение можно брать из зомбоящики и таких-же интернет каналов. А что касается лично вас, то моё мнение такое: сидите вы в Киеве, в неплохом уютном кабинете, и пишете посты опираясь исключительно на статистику. Ну да, есть у вас некоторые такие точно знакомые из таких же соседних кабинетов, которые из кресла только за зарплатой вылазят, но всё про всех знают благодаря тому же самому честному в мире интернету. Возможно даже кто-то из них что-то там снимал или покупал в кредит, или за папкины деньги (потому что бюджетникам пишущим посты в интернете и за сто жизней на квартиру в Киеве не накопить). Но я в сотый раз повторюсь- Украина это не центр Киева, и даже не его окраины. Больше половины населения даже по вашей статистике за чертой бедности (более 80% по некоторым данным). У остальных после оплаты коммуналки остается в лучшем случае на какую-то еду, и прикрыть зад обносками из секонд-хенда. И остается 1-2% процента депутатов/министров/прокуроров их родственников и тд. Но у них сто лет назад уже всё куплено на века вперед. И сейчас наоборот многие избавится не могут от того, что при жуткой злочинной владе накупили. Я задавал это вопрос выше, но вы его проигнорировали- кто сейчас с такими деньгами на руках купит недвижимость? Кому она тут нужна? И почему раньше купить не могли, когда кредиты любому бомжу давали. Всё уже давно заложено и перезаложено с потрахами, кредиты больше не дают, пока старые не вернут, а иметь налом скажем хотя бы 50000$ и купить здесь на них квартиру, зная что рынок обрушится в разы не сегодня, так завтра- это полнейший идиотизм. Страна в преддефолтном состоянии не первый год. Курс гривны на ладан дышит как во времена Вити. В любое утро может снова в три-четыре раза, как с восьми в свое время, стартануть. И сколько тогда будет метр квадратный стоить, когда минимальной зарплаты не будет даже на еду хватать? Тема с недвижимостью в этой стране закрыта минимум на 10-15 лет, да и то не факт, что потом уровень жизни наладится. Всё остальное- влажные мечты застройщиков и продавцов похоронных бабушатников.
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:44

Faceless :D так и есть) на пример в Одессе строят очень много! рынок казалось бы перенасыщен! но люди идут и покупают.. от 500 до 1500 баксов за квадрат! при чем за 500 можно найти дом из керамики !! покупают если не для себя то под бизнес! сейчас чо не комплекс то смарт квартиры! от 16 квадратов за 15 тыщ баксов) чем меньше площадь тем дороже)
:lol:
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:57

Re: Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

Вовка-тренер написав:
  Faceless написав: "самые умные" школьники не покупали в новостройке, никто из их окружения не покупал и не снимал квартир в новостройках, и вообще никогда не были в новостройке, но судят о том, заселены они или нет?

Совершенно верно! А мнение можно брать из зомбоящики и таких-же интернет каналов. А что касается лично вас, то моё мнение такое: сидите вы в Киеве, в неплохом уютном кабинете, и пишете посты опираясь исключительно на статистику. Ну да, есть у вас некоторые такие точно знакомые из таких же соседних кабинетов, которые из кресла только за зарплатой вылазят, но всё про всех знают благодаря тому же самому честному в мире интернету. Возможно даже кто-то из них что-то там снимал или покупал в кредит, или за папкины деньги (потому что бюджетникам пишущим посты в интернете и за сто жизней на квартиру в Киеве не накопить). Но я в сотый раз повторюсь- Украина это не центр Киева, и даже не его окраины. Больше половины населения даже по вашей статистике за чертой бедности (более 80% по некоторым данным). У остальных после оплаты коммуналки остается в лучшем случае на какую-то еду, и прикрыть зад обносками из секонд-хенда. И остается 1-2% процента депутатов/министров/прокуроров их родственников и тд. Но у них сто лет назад уже всё куплено на века вперед. И сейчас наоборот многие избавится не могут от того, что при жуткой злочинной владе накупили. Я задавал это вопрос выше, но вы его проигнорировали- кто сейчас с такими деньгами на руках купит недвижимость? Кому она тут нужна? И почему раньше купить не могли, когда кредиты любому бомжу давали. Всё уже давно заложено и перезаложено с потрахами, кредиты больше не дают, пока старые не вернут, а иметь налом скажем хотя бы 50000$ и купить здесь на них квартиру, зная что рынок обрушится в разы не сегодня, так завтра- это полнейший идиотизм. Страна в преддефолтном состоянии не первый год. Курс гривны на ладан дышит как во времена Вити. В любое утро может снова в три-четыре раза, как с восьми в свое время, стартануть. И сколько тогда будет метр квадратный стоить, когда минимальной зарплаты не будет даже на еду хватать? Тема с недвижимостью в этой стране закрыта минимум на 10-15 лет, да и то не факт, что потом уровень жизни наладится. Всё остальное- влажные мечты застройщиков и продавцов похоронных бабушатников.
Столько глупых предположений - штамп за штампом. И что самое забавное - все мимо.
А сводится все в итоге то к тому, что мир вы сами видите только глазами медиаресурсов "мывсеумрем".
В итоге вы, получается:
- ничего из недвижимости в новостроях не покупали и не арендовали
- никто из вашего окружения не покупал и не арендовали новострой
Ни в Харькове ни в других городах.
Иначе не писали бы чушь про "строят чтобы строить".
И строят и покупают новостройки и в крупных городах и в облцентрах, далеко не только в Киеве, но вы и знать об этом не хотите, иначе ведь со своими заявлениями выглядеть будете как обычный нытик.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:23

Faceless

включим простую математику

в министерском 4 дома в первом доме 540 квартир, во втором 850, в третьем 850 и в четвертом порядка 320

первые два дома сданы в эксплуатацию

те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машин

а там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,

обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случае

такая же ситуация с другими новостройками
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