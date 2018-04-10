Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
4e4ensxe написав:те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машин
а там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,
обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случае
такая же ситуация с другими новостройками
А там физически есть куда всунуть 1200? Конкретно за министерский сказать не могу. Но допустим те же новострои на ПОХе. Первые полгода после ввода в эксплуатацию заселенность действительно часто менее 50%. Потом быстро начинает расти. Уж те кто там живут вполне могут объективно судить о том, сколько у них соседей, в каких квартирах делают ремонты, кто сдает на консьержа. И по авто тут подсчет не работает, особенно если дом в пешей доступности до метро. У министерского локейшн, конечно, предполагает наличие личного транспорта, но будет ли это 90% - сложно сказать, потому и корректность вашей оценки заселенности по числу авто тоже под вопросом. В конце концов есть еще здравая логика. Если бы квартиры совсем не выкупались - а продажа всего трети это то же самое - не было бы никакого смысла вкладывать средства в постройку новых
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
4e4ensxe написав:те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машин
а там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,
обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случае
такая же ситуация с другими новостройками
А там физически есть куда всунуть 1200? Конкретно за министерский сказать не могу. Но допустим те же новострои на ПОХе. Первые полгода после ввода в эксплуатацию заселенность действительно часто менее 50%. Потом быстро начинает расти. Уж те кто там живут вполне могут объективно судить о том, сколько у них соседей, в каких квартирах делают ремонты, кто сдает на консьержа. И по авто тут подсчет не работает, особенно если дом в пешей доступности до метро. У министерского локейшн, конечно, предполагает наличие личного транспорта, но будет ли это 90% - сложно сказать, потому и корректность вашей оценки заселенности по числу авто тоже под вопросом. В конце концов есть еще здравая логика. Если бы квартиры совсем не выкупались - а продажа всего трети это то же самое - не было бы никакого смысла вкладывать средства в постройку новых
продажи новостроев это одно, а вот эксплуатация - другое.
давайте будем мыслить математически.
в Киеве проживает около 3 миллионов человек, а с агломерацией будет 4,5, и они уже где то живут.
сколько в Киеве построено жилья?, за 9 месяцев 2,3 миллиона квадратных метров, при средней площади квартиры в 70 квадратов мы имеем 33 тысячи квартир и это только за 9 месяцев! сами подумайте сколько должно жить в Киеве людей что бы заполнить все эти коробки