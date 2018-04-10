Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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4e4ensxe написав:те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машин
а там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,
обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случае
такая же ситуация с другими новостройками
А там физически есть куда всунуть 1200? Конкретно за министерский сказать не могу. Но допустим те же новострои на ПОХе. Первые полгода после ввода в эксплуатацию заселенность действительно часто менее 50%. Потом быстро начинает расти. Уж те кто там живут вполне могут объективно судить о том, сколько у них соседей, в каких квартирах делают ремонты, кто сдает на консьержа. И по авто тут подсчет не работает, особенно если дом в пешей доступности до метро. У министерского локейшн, конечно, предполагает наличие личного транспорта, но будет ли это 90% - сложно сказать, потому и корректность вашей оценки заселенности по числу авто тоже под вопросом. В конце концов есть еще здравая логика. Если бы квартиры совсем не выкупались - а продажа всего трети это то же самое - не было бы никакого смысла вкладывать средства в постройку новых
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
4e4ensxe написав:те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машин
а там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,
обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случае
такая же ситуация с другими новостройками
А там физически есть куда всунуть 1200? Конкретно за министерский сказать не могу. Но допустим те же новострои на ПОХе. Первые полгода после ввода в эксплуатацию заселенность действительно часто менее 50%. Потом быстро начинает расти. Уж те кто там живут вполне могут объективно судить о том, сколько у них соседей, в каких квартирах делают ремонты, кто сдает на консьержа. И по авто тут подсчет не работает, особенно если дом в пешей доступности до метро. У министерского локейшн, конечно, предполагает наличие личного транспорта, но будет ли это 90% - сложно сказать, потому и корректность вашей оценки заселенности по числу авто тоже под вопросом. В конце концов есть еще здравая логика. Если бы квартиры совсем не выкупались - а продажа всего трети это то же самое - не было бы никакого смысла вкладывать средства в постройку новых
продажи новостроев это одно, а вот эксплуатация - другое.
давайте будем мыслить математически.
в Киеве проживает около 3 миллионов человек, а с агломерацией будет 4,5, и они уже где то живут.
сколько в Киеве построено жилья?, за 9 месяцев 2,3 миллиона квадратных метров, при средней площади квартиры в 70 квадратов мы имеем 33 тысячи квартир и это только за 9 месяцев! сами подумайте сколько должно жить в Киеве людей что бы заполнить все эти коробки
4e4ensxe написав:продажи новостроев это одно, а вот эксплуатация - другое.
давайте будем мыслить математически.
в Киеве проживает около 3 миллионов человек, а с агломерацией будет 4,5, и они уже где то живут.
сколько в Киеве построено жилья?, за 9 месяцев 2,3 миллиона квадратных метров, при средней площади квартиры в 70 квадратов мы имеем 33 тысячи квартир и это только за 9 месяцев! сами подумайте сколько должно жить в Киеве людей что бы заполнить все эти коробки
Не нужно ничего высчитывать, есть цифры сдачи в квартирах. http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1 В 2017 было сдано очень много - 28200 квартир, в этом явно будет поменьше. Разве это много? Меньше 100 квартир на 10 000 официального населения, при том, что реального заметно больше, при положительном естественном и миграционном приросте. Некоторая часть квартир действительно может годами стоять пустыми, но это не значит, что их не продали - и таких немного. И ведь с вопроса, покупают ли и началась дискуссия. Очень большая часть рассчитана на аренду, и недостатка в спросе на аренду тоже нет.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Не нужно ничего высчитывать, есть цифры сдачи в квартирах. http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1 В 2017 было сдано очень много - 28200 квартир, в этом явно будет поменьше. Разве это много? Меньше 100 квартир на 10 000 официального населения, при том, что реального заметно больше, при положительном естественном и миграционном приросте.
судя по всему население Киева постоянно растет
с 2010 года построено 148 тыс квартир, общей площадью 11 401 тысяч метров
а население за этот период увеличилось на 107 945 человек в январе 2010 2 785 210 , в январе 2018 2 893 155
с учетом того что в квартире проживает 2-3 человека то 55 тысяч квартир вполне могли покрыть прирос населения
трудовая миграция +- одинаковая была в эти года, даже если прибавить переселенцев с донбаса,
ну как то не сходится, что недвиги не хватает))))
как я говорил не стоит забывать об агломерации Киева.
Faceless написав:Не нужно ничего высчитывать, есть цифры сдачи в квартирах. http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1 В 2017 было сдано очень много - 28200 квартир, в этом явно будет поменьше. Разве это много? Меньше 100 квартир на 10 000 официального населения, при том, что реального заметно больше, при положительном естественном и миграционном приросте.
судя по всему население Киева постоянно растет
с 2010 года построено 148 тыс квартир, общей площадью 11 401 тысяч метров
а население за этот период увеличилось на 107 945 человек в январе 2010 2 785 210 , в январе 2018 2 893 155
с учетом того что в квартире проживает 2-3 человека то 55 тысяч квартир вполне могли покрыть прирос населения
трудовая миграция +- одинаковая была в эти года, даже если прибавить переселенцев с донбаса,
ну как то не сходится, что недвиги не хватает))))
как я говорил не стоит забывать об агломерации Киева.
А продажи идут!
Можно подумать, что квартиры покупают только приезжие. По той же статистике на одного официального жителя приходится всего 22 м2 жилой недвижимости. Внутреннего спроса еще на многие годы строительства хватит.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:По той же статистике на одного официального жителя приходится всего 22 м2 жилой недвижимости.
где такое почитать?
я просто видел совсем иную статистику что на одного прописаного киевлянина старше 18 лет приходится 45 метров сданной недвижимости недвиги, это было прошлом году., обратил внимание что они исключили казармы, общаги и тд. А так бы пропустил бы мимо глаз
Faceless написав:По той же статистике на одного официального жителя приходится всего 22 м2 жилой недвижимости.
где такое почитать?
я просто видел совсем иную статистику что на одного прописаного киевлянина старше 18 лет приходится 45 метров сданной недвижимости недвиги, это было прошлом году., обратил внимание что они исключили казармы, общаги и тд. А так бы пропустил бы мимо глаз