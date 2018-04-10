Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41

4e4ensxe написав: те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машин



а там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,



обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случае



такая же ситуация с другими новостройками те кто может купить квартиру имеют автомобиль, вероятность такого 90%, тоесть по идее должно быть - 1200-1250 машина там от силы 300!, прибавим тех кто ставит авто на других стоянках 300,обычно заселенность жк составляет 50%-60% в лучшем случаетакая же ситуация с другими новостройками

А там физически есть куда всунуть 1200?Конкретно за министерский сказать не могу.Но допустим те же новострои на ПОХе. Первые полгода после ввода в эксплуатацию заселенность действительно часто менее 50%. Потом быстро начинает расти. Уж те кто там живут вполне могут объективно судить о том, сколько у них соседей, в каких квартирах делают ремонты, кто сдает на консьержа. И по авто тут подсчет не работает, особенно если дом в пешей доступности до метро.У министерского локейшн, конечно, предполагает наличие личного транспорта, но будет ли это 90% - сложно сказать, потому и корректность вашей оценки заселенности по числу авто тоже под вопросом.В конце концов есть еще здравая логика. Если бы квартиры совсем не выкупались - а продажа всего трети это то же самое - не было бы никакого смысла вкладывать средства в постройку новых