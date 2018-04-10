Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

То, что до сих пор часть народа вынуждена ютится в общежитиях и малосемейках - разве не говорит о огромной потребности в жилье, хоть и под аренду?
Почему не надо учитывать детей - им не нужна отдельная комната, достаточно жилого пространства? Мало разве семей, ютящихся в однушках, порой и не с одним ребенком?
Обеспеченность жильем крайне низка. Главная преграда в удовлетворении этой потребности - платежеспособность. Потому вопрос не в том, "кому жить/пользоваться недвигой", а в том, есть ли кому купить по текущим ценам, в том числе и под аренду