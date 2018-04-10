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Фахівці розповіли, як зміниться
вартість житла в Україні

Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:29

  4e4ensxe написав:Faceless
это как средняя температура по больнице.

данная статистика включает в себя общежития и детей!

время покажет как будет эксплуатироваться недвига в ближайшие 2-3 года.

пока что судя по парковкам и светящимся окнам все очень даже печально

То, что до сих пор часть народа вынуждена ютится в общежитиях и малосемейках - разве не говорит о огромной потребности в жилье, хоть и под аренду?
Почему не надо учитывать детей - им не нужна отдельная комната, достаточно жилого пространства? Мало разве семей, ютящихся в однушках, порой и не с одним ребенком?
Обеспеченность жильем крайне низка. Главная преграда в удовлетворении этой потребности - платежеспособность. Потому вопрос не в том, "кому жить/пользоваться недвигой", а в том, есть ли кому купить по текущим ценам, в том числе и под аренду
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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