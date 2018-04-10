Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні
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4e4ensxe написав:Faceless это как средняя температура по больнице.
данная статистика включает в себя общежития и детей!
время покажет как будет эксплуатироваться недвига в ближайшие 2-3 года.
пока что судя по парковкам и светящимся окнам все очень даже печально
То, что до сих пор часть народа вынуждена ютится в общежитиях и малосемейках - разве не говорит о огромной потребности в жилье, хоть и под аренду? Почему не надо учитывать детей - им не нужна отдельная комната, достаточно жилого пространства? Мало разве семей, ютящихся в однушках, порой и не с одним ребенком? Обеспеченность жильем крайне низка. Главная преграда в удовлетворении этой потребности - платежеспособность. Потому вопрос не в том, "кому жить/пользоваться недвигой", а в том, есть ли кому купить по текущим ценам, в том числе и под аренду
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Faceless написав:Обеспеченность жильем крайне низка. Главная преграда в удовлетворении этой потребности - платежеспособность. Потому вопрос не в том, "кому жить/пользоваться недвигой", а в том, есть ли кому купить по текущим ценам, в том числе и под аренду
Давайте проясним кое что. Кто покупает недвигу?!, кто ютится в малосемейках и хрущах!?
ответ на первый вопрос очевиден. я даже больше скажу, что те кто сегодня покупают новострой планируют купить еще одну квартиру в ближайшее время.
А с ответом на второй вопрос возникают сложности. как по мне, там живут младшие работники бюджетной и коммунальной сферы, которые даже при самых лучших раскладах не могут позволить себе снимать! лучшее. НУ не видел я училку которая живет в новострое на Осокорках)))
это две различные социальные группы, и первые никогда! не захотят сдавать/продавать вторым по цене которую могут предложить вторые.
я думаю что в ближайшее время мы увидим последствия массовой застройки Киева и его пригородов. Рынок не рухнет.
4e4ensxe написав:А с ответом на второй вопрос возникают сложности. как по мне, там живут младшие работники бюджетной и коммунальной сферы, которые даже при самых лучших раскладах не могут позволить себе снимать! лучшее. НУ не видел я училку которая живет в новострое на Осокорках)))
Напрямую - конечно нет. Хрущи с малосемейками не начнут опустошатся, а бодрые орды их жителей не побегут снимать квартиры в Патриотике. Но этого и не нужно. Достаточно и пары процентов из этой категории, которые выберутся оттуда (а кто-то и снимает в этом сегменте) и заселятся в что-то получше, кто во вторичку получше, кто в бюджетный новострой, кто-то может даже и прикупить что-то из вторички или даже новостроя. Даже процент-два - уже немало, и это ЦА на сегмент дешевого жилья как на аренду и даже на покупку. Дальше аналогично: кто-то из старой вторички, гостинок - переселяется в вторичку получше и попросторнее, а то и первичку. Опять таки, кто-то и покупает. И так вплоть до слоев, которые просто меняют квартиру на большую и покупают под аренду как первичку так и вторичку. Кстати, и примеры "училок в новострое" знаю. При этом постоянный рост предложения аренды будет продавливать ставки вниз или как минимум сдерживать их рост, особенно в районах, где много сдается в эксплуатацию. Это в том числе и увеличивает доступность этого жилья. Потому ничего особо драматического в плане "пустующие годами новострои" и не происходит. При чем не только в Киеве, а и в других городах, даже небольших - просто там и строят в разы меньше.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless написав:Напрямую - конечно нет. Хрущи с малосемейками не начнут опустошатся, а бодрые орды их жителей не побегут снимать квартиры в Патриотике. Но этого и не нужно. Достаточно и пары процентов из этой категории, которые выберутся оттуда (а кто-то и снимает в этом сегменте) и заселятся в что-то получше, кто во вторичку получше, кто в бюджетный новострой, кто-то может даже и прикупить что-то из вторички или даже новостроя. Даже процент-два - уже немало, и это ЦА на сегмент дешевого жилья как на аренду и даже на покупку. Дальше аналогично: кто-то из старой вторички, гостинок - переселяется в вторичку получше и попросторнее, а то и первичку. Опять таки, кто-то и покупает. И так вплоть до слоев, которые просто меняют квартиру на большую и покупают под аренду как первичку так и вторичку. Кстати, и примеры "училок в новострое" знаю. При этом постоянный рост предложения аренды будет продавливать ставки вниз или как минимум сдерживать их рост, особенно в районах, где много сдается в эксплуатацию. Это в том числе и увеличивает доступность этого жилья. Потому ничего особо драматического в плане "пустующие годами новострои" и не происходит. При чем не только в Киеве, а и в других городах, даже небольших - просто там и строят в разы меньше.
ок пусть даже 5 % переселится, но в их квартиры тоже кто то заселится, правда?
так вот, увидите через пару лет, что новострои которые будут сданы в 2018-2019 года будут полу пустые, посмотрите на сданные дома в 2016-2017 году или на ту же Патриотику, там во вторник вечером 30% окон светится а Парк стоун? меньше половины, министрерский аналогично, но квартиры все расскуплены может через 5-8 лет! если не будет кризиса и будет стабильный рост экономики мы увидим наполненность новостроев. но пока этому не бывать
4e4ensxe написав:так вот, увидите через пару лет, что новострои которые будут сданы в 2018-2019 года будут полу пустые
А почему сейчас не полупустые? Почему в 2016, 2015 не были полупустые? Почему, по-вашему, именно в 2018-2019 наступит вот так критическая точка, что некому будет заселятся? А ведь добавится немногим больше 1% по площади
4e4ensxe написав:посмотрите на сданные дома в 2016-2017 году или на ту же Патриотику, там во вторник вечером 30% окон светится
В Патриотике плохо заселяется монолит. Панельные дома заселяются весьма активно - спустя полгода после сдачи - а это не такой и большой промежуток времени - в доме где знакомый купил заселено более половины и заселяется дальше Может КТ по вашему плохо заселяется? Так нет. В более дорогом сегменте - все обычно медленнее
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