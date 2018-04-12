Фахівці розповіли, як зміниться вартість житла в Україні

Додано: Чет 12 кві, 2018 14:35

4e4ensxe написав: А с ответом на второй вопрос возникают сложности. как по мне, там живут младшие работники бюджетной и коммунальной сферы, которые даже при самых лучших раскладах не могут позволить себе снимать! лучшее. НУ не видел я училку которая живет в новострое на Осокорках))) А с ответом на второй вопрос возникают сложности. как по мне, там живут младшие работники бюджетной и коммунальной сферы, которые даже при самых лучших раскладах не могут позволить себе снимать! лучшее. НУ не видел я училку которая живет в новострое на Осокорках)))

Напрямую - конечно нет. Хрущи с малосемейками не начнут опустошатся, а бодрые орды их жителей не побегут снимать квартиры в Патриотике. Но этого и не нужно. Достаточно и пары процентов из этой категории, которые выберутся оттуда (а кто-то и снимает в этом сегменте) и заселятся в что-то получше, кто во вторичку получше, кто в бюджетный новострой, кто-то может даже и прикупить что-то из вторички или даже новостроя. Даже процент-два - уже немало, и это ЦА на сегмент дешевого жилья как на аренду и даже на покупку. Дальше аналогично: кто-то из старой вторички, гостинок - переселяется в вторичку получше и попросторнее, а то и первичку. Опять таки, кто-то и покупает. И так вплоть до слоев, которые просто меняют квартиру на большую и покупают под аренду как первичку так и вторичку.Кстати, и примеры "училок в новострое" знаю.При этом постоянный рост предложения аренды будет продавливать ставки вниз или как минимум сдерживать их рост, особенно в районах, где много сдается в эксплуатацию. Это в том числе и увеличивает доступность этого жилья.Потому ничего особо драматического в плане "пустующие годами новострои" и не происходит. При чем не только в Киеве, а и в других городах, даже небольших - просто там и строят в разы меньше.