Таїланд, Ангола, Ямайка, Гватемала стали нашими сусідами по рейтингу.
Дивися повний текст Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для туризму.
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Додано: Пон 09 кві, 2018 20:45
Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для...
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Дивися повний текст Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для туризму.
Додано: Пон 09 кві, 2018 20:46
последние 4-5 лет мы лидируем только в отрицательных рейтингах...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:21
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:31
а самый безопасный город очевидно Киев? - за 2017 год 111 убийств, что на 22 больше по сравнению с 2016...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:33
Тут действительно странный рейтинг.
Сложно представить сейчас туриста, который вдруг захочет посетить донецкий аэропорт или главный реактор Чернобыльской АЭС. В других местах вполне безопасно. На мой взгляд даже безопасней, чем в Германии или Франции, где сумасшедшие исламисты часто давят людей десятками грузовиками. и у нас нет таких засранных районов при помощи задниц африканских беженцев, или турок трогающих женщин за разные места в известных случаях как в Кёльне.
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:41
Сидит в Ямайке ямаец и говорит - "низкий рейтинг Ямайки только из-за грабежей в Кингстоне. В остальной Ямайке безопасно.."
Сидит в Анголе анголец и говорит - "низкий рейтинг Анголы только из-за повстанцев на границе с Заиром . В остальной Анголе безопасно.."
Ну вы поняли...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Пон 09 кві, 2018 21:47
freeze вот кстати посещение ЧАЭС в Форбсе было на первом месте среди экзотического туризма
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 09 кві, 2018 22:26
Ничего экстремального. Многие ездят, это ж, по сути, уникальное место.
http://chernobyl-tour.com/
Додано: Пон 09 кві, 2018 23:00
бред сивой кобылы этот рейтинг. никаким боком украина не может находиться в этой 20-ке рядом со странами центральной америки , опаснейших стран африки , карибов. И кстати а где в этой 20-ке Сомали, Гаити , где самостоятельные туристы вообще без нанятого конвоя большая редкость страны подконтрольные ИГИЛ типа ирака, афганистана, Сирии где тоже идет война и точно опаснее чем в Украине ? В общем явной заказухой веет от этого "рейтинга"
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