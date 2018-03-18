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Україна потрапила до рейтингу
найнебезпечніших країн для...

Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:45

Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для...

Пропонуємо до обговорення:
Таїланд, Ангола, Ямайка, Гватемала стали нашими сусідами по рейтингу.

Дивися повний текст Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для туризму.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 20:46

последние 4-5 лет мы лидируем только в отрицательных рейтингах...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:21

  Тракторист написав:последние 4-5 лет мы лидируем только в отрицательных рейтингах...

Низкий рейтинг из-за территорий ОРДИЛО. В остальной Украине безопасно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:31

  BIGor написав:
  Тракторист написав:последние 4-5 лет мы лидируем только в отрицательных рейтингах...

Низкий рейтинг из-за территорий ОРДИЛО. В остальной Украине безопасно.

а самый безопасный город очевидно Киев? - за 2017 год 111 убийств, что на 22 больше по сравнению с 2016...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:33

  BIGor написав:
  Тракторист написав:последние 4-5 лет мы лидируем только в отрицательных рейтингах...

Низкий рейтинг из-за территорий ОРДИЛО. В остальной Украине безопасно.


Тут действительно странный рейтинг.
Сложно представить сейчас туриста, который вдруг захочет посетить донецкий аэропорт или главный реактор Чернобыльской АЭС. В других местах вполне безопасно. На мой взгляд даже безопасней, чем в Германии или Франции, где сумасшедшие исламисты часто давят людей десятками грузовиками. и у нас нет таких засранных районов при помощи задниц африканских беженцев, или турок трогающих женщин за разные места в известных случаях как в Кёльне.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:41

  BIGor написав:
  Тракторист написав:
Таїланд, Ангола, Ямайка, Гватемала стали нашими сусідами по рейтингу.


последние 4-5 лет мы лидируем только в отрицательных рейтингах...

Низкий рейтинг из-за территорий ОРДИЛО. В остальной Украине безопасно.


Сидит в Ямайке ямаец и говорит - "низкий рейтинг Ямайки только из-за грабежей в Кингстоне. В остальной Ямайке безопасно.."

Сидит в Анголе анголец и говорит - "низкий рейтинг Анголы только из-за повстанцев на границе с Заиром . В остальной Анголе безопасно.."

Ну вы поняли...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 21:47

freeze вот кстати посещение ЧАЭС в Форбсе было на первом месте среди экзотического туризма
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:26

Ничего экстремального. Многие ездят, это ж, по сути, уникальное место.
http://chernobyl-tour.com/
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 23:00

бред сивой кобылы этот рейтинг. никаким боком украина не может находиться в этой 20-ке рядом со странами центральной америки , опаснейших стран африки , карибов. И кстати а где в этой 20-ке Сомали, Гаити , где самостоятельные туристы вообще без нанятого конвоя большая редкость страны подконтрольные ИГИЛ типа ирака, афганистана, Сирии где тоже идет война и точно опаснее чем в Украине ? В общем явной заказухой веет от этого "рейтинга"
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 01:34

Ну это смотря где. Днём и в центре любого крупного города практически безопасно, если конечно гаджетами за 1000+$ на вытянутой руке перед прохожими не размахивать. А вот как стемнеет, в некоторых местах с черной рожей лучше не появляться, да и с белой иногда тоже : )
Вовка-тренер
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