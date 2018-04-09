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Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:42
Вовка-тренер написав:
Ну это смотря где. Днём и в центре любого крупного города практически безопасно, если конечно гаджетами за 1000+$ на вытянутой руке перед прохожими не размахивать.
В Праге и днем ур.дов хватает. Со мной поляки ехали, на обратном пути опять в одном автобусе оказались, у жены телефон украли и не 1000$. Да и ко мне сомнительные личности из стран СНГ подкатывали, то валюту поменять, то дэнег дай, только успевал посылать.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 17:19
Таиланд на 19-м месте из 20??? Филиппины на 9-м, рядом с Украиной?
Или УБР что-то переврало, или одно из двух.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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