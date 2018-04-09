Україна потрапила до рейтингу найнебезпечніших країн для...

Додано: Вів 10 кві, 2018 17:19

Таиланд на 19-м месте из 20??? Филиппины на 9-м, рядом с Украиной?



Или УБР что-то переврало, или одно из двух.

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...