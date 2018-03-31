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Вартість оренди квартир за
районами Києва (інфографіка)

Вартість оренди квартир за районами Києва (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:20

Вартість оренди квартир за районами Києва (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За півроку вартість оренди квартир просіла.

Дивися повний текст Вартість оренди квартир за районами Києва (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 22:20

Выборка по административным района города не репрезентативная, поскольку растянутая география влияет на средний уровень цен, например, в Подольском районе будет огромный разброс между Подолом и веником. Статистика в данном виде бесполезна.
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rusich
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