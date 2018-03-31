За півроку вартість оренди квартир просіла.
Дивися повний текст Вартість оренди квартир за районами Києва (інфографіка).
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Додано: Пон 09 кві, 2018 22:20
Вартість оренди квартир за районами Києва (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість оренди квартир за районами Києва (інфографіка).
Додано: Пон 09 кві, 2018 22:20
Выборка по административным района города не репрезентативная, поскольку растянутая география влияет на средний уровень цен, например, в Подольском районе будет огромный разброс между Подолом и веником. Статистика в данном виде бесполезна.
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