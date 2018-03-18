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Київ торгує з 204 країнами світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:08
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році Київ найбільше експортував промислову продукцію в країни Європейського Союзу, а також в Індію, — повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 07:08
І це при тому що у світі всього 197 визнаних країн...
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