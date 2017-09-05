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Автовиробники США поступово відмовляються від випуску...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:10
Пропонуємо до обговорення:
Американські виробники автомобілів поступово згортають випуск так званих пасажирських автомобілів - порівняно невеликих і економічних седанів, купе, хетчбеків - і переходять на більш рентабельні позашляховики і пікапи, частка яких на ринку продовжує зростати, пише The Wall Street Journal.
Дивися повний текст Автовиробники США поступово відмовляються від випуску невеликих автомобілів - WSJ
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Додано: Вів 10 кві, 2018 07:10
Небольшие автомобили выгоднее на электро, как по топливу, так и по цене. Китайский аналог Смарта на электро стоит 7500$, что уже почти приближается к цене евроблях.
https://www.youtube.com/watch?v=n7zqLEBpxuE
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