Автовиробники США поступово відмовляються від випуску...

Додано: Вів 10 кві, 2018 07:10

Небольшие автомобили выгоднее на электро, как по топливу, так и по цене. Китайский аналог Смарта на электро стоит 7500$, что уже почти приближается к цене евроблях.



https://www.youtube.com/watch?v=n7zqLEBpxuE

