Консенсус-прогноз опублікований на сайті міністерства.
Дивися повний текст На скільки подорожчають газ, світло та опалення в найближчі три роки: консенсус-прогноз МЕРТ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:18
На скільки подорожчають газ, світло та опалення в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки подорожчають газ, світло та опалення в найближчі три роки: консенсус-прогноз МЕРТ.
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:18
Цена на электроэнергию в ближайшие годы увеличится почти в 2 раза?
Смелая реформа. Запишите в список, 147-я реформа/C/
Додано: Вів 10 кві, 2018 07:46
В бедной Индии 1 Квт.ч для населения стоит в переводе на наши 2 грн 50 коп. В Китае тоже не меньше.
4.7 грн пик, 3.21 грн день, 1.4 грн ночь.
https://zorins.livejournal.com/62088.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:08
У Китая атомная и гидроэнергетика (самая дешевая которая) дает 8% выработки, а у нас 50+. У индусов еще веселее, АЭС генерируют около 3%.
Да, и в Китае ВВП на душу населения в 4,5 раза больше, чем вна.
В Европу через жony!
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