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На скільки подорожчають газ,
світло та опалення в...

На скільки подорожчають газ, світло та опалення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:18

На скільки подорожчають газ, світло та опалення в...

Пропонуємо до обговорення:
Консенсус-прогноз опублікований на сайті міністерства.

Дивися повний текст На скільки подорожчають газ, світло та опалення в найближчі три роки: консенсус-прогноз МЕРТ.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:18

Цена на электроэнергию в ближайшие годы увеличится почти в 2 раза?
Смелая реформа. Запишите в список, 147-я реформа/C/
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 07:46

В бедной Индии 1 Квт.ч для населения стоит в переводе на наши 2 грн 50 коп. В Китае тоже не меньше.

4.7 грн пик, 3.21 грн день, 1.4 грн ночь.
https://zorins.livejournal.com/62088.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:08

  AlifeSoft написав:В бедной Индии 1 Квт.ч для населения стоит в переводе на наши 2 грн 50 коп. В Китае тоже не меньше.


У Китая атомная и гидроэнергетика (самая дешевая которая) дает 8% выработки, а у нас 50+. У индусов еще веселее, АЭС генерируют около 3%.
Да, и в Китае ВВП на душу населения в 4,5 раза больше, чем вна.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:55

  summacut написав: У Китая атомная и гидроэнергетика (самая дешевая которая) дает 8% выработки, а у нас 50+. У индусов еще веселее, АЭС генерируют около 3%. Да, и в Китае ВВП на душу населения в 4,5 раза больше, чем вна.

Ну и? Из-за ВВП -считаешь, что Колесников и ПР должны конфеты и металл населению дешевле продавать? И почему АЭС дешевая? Это без учета захоронения отходов. Она дешевая ночью, так как нельзя АЭС -отключить,ниже себестоимости, в часы пик - вся электроэнергия дорогая. Самая дорогая -зеленая...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:13

  summacut написав:У Китая атомная и гидроэнергетика (самая дешевая которая) дает 8% выработки, а у нас 50+. У индусов еще веселее, АЭС генерируют около 3%.
Да, и в Китае ВВП на душу населения в 4,5 раза больше, чем вна.


Так давайте в каждом доме поставим по реактору, заодно на освещении ночью сэкономим и тепле в зимний период.

Думаю Европа будет не против перенести ядерную энергетику в Украину, нам реакторы и отходы, им электроэнергия.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 09:46

  laa1999 написав:
  summacut написав: У Китая атомная и гидроэнергетика (самая дешевая которая) дает 8% выработки, а у нас 50+. У индусов еще веселее, АЭС генерируют около 3%. Да, и в Китае ВВП на душу населения в 4,5 раза больше, чем вна.

Ну и? Из-за ВВП -считаешь, что Колесников и ПР должны конфеты и металл населению дешевле продавать? И почему АЭС дешевая? Это без учета захоронения отходов. Она дешевая ночью, так как нельзя АЭС -отключить,ниже себестоимости, в часы пик - вся электроэнергия дорогая. Самая дорогая -зеленая...

Скажи уже сразу что и воздух для украинцев Украина не должна поставлять бесплатно.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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