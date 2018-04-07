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Україна в І кварталі збільшила
експорт м'яса птахів, але...

Україна в І кварталі збільшила експорт м'яса птахів, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:19

Україна в І кварталі збільшила експорт м'яса птахів, але...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-березні 2018 року експортувала 74,73 тис. тонни м'яса птиці і субпродуктів, що на 15,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року

Дивися повний текст Україна в І кварталі збільшила експорт м'яса птахів, але скоротила ввезення свинини.
R2
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