Про це повідомляє прес-служба мера Києва.
Дивися повний текст Кличко обіцяє до літа капітально відремонтувати 10 парків Києва.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24
Кличко обіцяє до літа капітально відремонтувати 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко обіцяє до літа капітально відремонтувати 10 парків Києва.
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24
А в это время в замке у Шефа, точнее в земельной комиссии Киеврады:
"Розгляд електронної петиції №7218 «Зупинити російському забудовнику вирубку нашого парку «Крістерова Гірка», що у Подільському районі, поки що не пізно» (автор петиції Тодоренко Дмитро Петрович, вх. №08/КО-1621 (п) (001-01) від 02.04.2018)"
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