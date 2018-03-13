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Кличко обіцяє до літа
капітально відремонтувати 10...

Кличко обіцяє до літа капітально відремонтувати 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24

Кличко обіцяє до літа капітально відремонтувати 10...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

Дивися повний текст Кличко обіцяє до літа капітально відремонтувати 10 парків Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:24

А в это время в замке у Шефа, точнее в земельной комиссии Киеврады:
"Розгляд електронної петиції №7218 «Зупинити російському забудовнику вирубку нашого парку «Крістерова Гірка», що у Подільському районі, поки що не пізно» (автор петиції Тодоренко Дмитро Петрович, вх. №08/КО-1621 (п) (001-01) від 02.04.2018)"
Подолянин
 
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