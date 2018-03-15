Експерти ITF проаналізували безпеку дорожнього руху в 10 країнах і зробили деякі цікаві висновки.
Дивися повний текст Водіям радять встановити швидкісні обмеження в житлових районах.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:38
Водіям радять встановити швидкісні обмеження в житлових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіям радять встановити швидкісні обмеження в житлових районах.
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:38
"В жилых районах предлагается ограничить максимальную скорость до 32 км/ч."
В штатах ограничение в жилых районах 20 миль уже с... да сколько себя помню стоит.
"эксперты организации ITF" гоните их в шею, дармоедов )))
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