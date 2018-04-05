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Колишній співробітник Microsoft розповів, через що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:51
Пропонуємо до обговорення:
Брендон Уотсон, старший директор з Windows Phone в період з березня 2010 року по лютий 2012 року, який відповідав за управління продуктами та платформою для розробників, розповів, чому насправді мобільна операційна система Microsoft не змогла стати популярною. За його словами, у всьому винні мобільні оператори і виробники пристроїв.
Дивися повний текст Колишній співробітник Microsoft розповів, через що провалилася Windows Phone
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Додано: Вів 10 кві, 2018 08:51
"Поганому танцюристу... ноги заважають". Колись цей бегемот (англійською - "чудисько-монополіст") повністю зжер телефонний бізнес "Нокіа" і проковтнув ("не вдавившися") "шкайп". Так до оборудок цього "*лобософта" (особливо брудної по відноженню до "Нокіа") "шкайп" чудово працював на "нокіях" із 256 мб операційки, на "*лобософтівських" так званих "смартфонах" (вже "нокіях-луміах", пізніших і, треба було сподіватися, "чимось кращих") той "шкайп", що вже теж був власністю цього бегемота, перестав працювати ("не вистачало пам'яті"), а "спритні" "*лобософтівські" ділки унеможливлювали встановлення ("ламерами") того "шкайпу", щоби "зайвий раз не розстроювати ('наївних') юзерів". Ще раз: "поганому танцюристу 'дещо' заважає".
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