Котирування акцій найбільших російських компаній і курс рубля обвалилися через санкції з боку США.
Дивися повний текст Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди, рубль падає.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 10:06
Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди, рубль падає.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:32
Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.
P.S. запасаемся покорном, интересно, что еще за подарочки ПУ под чемпионат ему запад подкинет
- Холмс, ну и кто виноват в отравлении русского перебежчика?
- Русские.
- Почему?
- Видите ли, Ватсон, если бы не было русских, то и нам не надо было никого травить.. .
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 10 кві, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:48
Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 10 кві, 2018 10:56
Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
Дураки рассеянцы, ей-богу.
США так хотели глобальную войнушку развязать, да повода не было. А ведь в их истории именно войны давали огромный толчок. А теперь на тебе - настоящий "враг" нарисовался, есть теперь на ком отыграться.
Сидели бы себе, не рыпались, как Китай. Выводили бы награбленное на загнивающий запад, и все были бы счастливы. Но нет...
Я всегда считал, что путлер - жертва марсиан, но я жестоко ошибался.
Путлер - агент Госдепа.
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:00
Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление.
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:03
Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
подозрение, только добавлю еще и агент ЦРУ + военно промышленный комплекс США который на этой истерии и русофобии получает жирные контракты за счет штатовских налогоплательщиков, а как еще развести их лохторат на бабки для ВПК если не создать врага
Додано: Вів 10 кві, 2018 11:20
Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
Решил обновить инфу в памяти и заглянул на сайт Тегеранской фондовой биржи, сейчас значение их индекса 96748.0, а вот график за период санкций запада против Ирана которые были намного жестче, я бы сказал на порядки чем пока против РФ введены.
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