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Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:06

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Пропонуємо до обговорення:
Котирування акцій найбільших російських компаній і курс рубля обвалилися через санкції з боку США.

Дивися повний текст Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди, рубль падає.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:32

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.

P.S. запасаемся покорном, интересно, что еще за подарочки ПУ под чемпионат ему запад подкинет :oops:

- Холмс, ну и кто виноват в отравлении русского перебежчика? 
- Русские. 
- Почему? 
- Видите ли, Ватсон, если бы не было русских, то и нам не надо было никого травить.. . 
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 10 кві, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:48

  Михалыч написав:Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.


Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 10:56

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Дураки рассеянцы, ей-богу.
США так хотели глобальную войнушку развязать, да повода не было. А ведь в их истории именно войны давали огромный толчок. А теперь на тебе - настоящий "враг" нарисовался, есть теперь на ком отыграться.
Сидели бы себе, не рыпались, как Китай. Выводили бы награбленное на загнивающий запад, и все были бы счастливы. Но нет...
Я всегда считал, что путлер - жертва марсиан, но я жестоко ошибался.
Путлер - агент Госдепа.
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:00

  Captain Obvious написав:
  Михалыч написав:Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.


Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.


Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:03

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

  se64plus написав:Я всегда считал, что путлер - жертва марсиан, но я жестоко ошибался.
Путлер - агент Госдепа.

подозрение, только добавлю еще и агент ЦРУ + военно промышленный комплекс США который на этой истерии и русофобии получает жирные контракты за счет штатовских налогоплательщиков, а как еще развести их лохторат на бабки для ВПК если не создать врага :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:20

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

  Captain Obvious написав:Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.


Решил обновить инфу в памяти и заглянул на сайт Тегеранской фондовой биржи, на данный момент значение их индекса 96748, а вот график за период санкций запада против Ирана которые были намного жестче, я бы сказал на порядки чем пока против РФ введены западом.

Зображення

P.S. пока РФ не в накладе, на этой нестабильности/истерии акции упали но начали расти цены на сырье и дешевеющий рубль а поддерживают экспортеров и бюджет РФ, так что не все так плохо пока у них.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:37

  Михалыч написав:
  Captain Obvious написав:Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.


Решил обновить инфу в памяти и заглянул на сайт Тегеранской фондовой биржи, на данный момент значение их индекса 96748, а вот график за период санкций запада против Ирана которые были намного жестче, я бы сказал на порядки чем пока против РФ введены западом.

Зображення

P.S. пока РФ не в накладе, на этой нестабильности акции упали но начали расти цены на сырье, да и дешевеющий рубль на истерии поддерживают экспортеров и бюджет РФ, так что не все так плохо пока у них.

согласен завалить РФ санкциями не выйдет даже свифтом а вот откупить свои акции они смогут почти даром ну и конечно многие кто понимает все это похоже что Трамп агент кремля или это одна банда.
SilverD
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:50

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

  SilverD написав:согласен завалить РФ санкциями не выйдет даже свифтом а вот откупить свои акции они смогут почти даром ну и конечно многие кто понимает все это похоже что Трамп агент кремля или это одна банда.


Скорей всего одна банда, каждый из них лохов окучивает :wink:

Зображення

P.S. и да соглашусь, они могут хорошо заработать, не понимаю зачем РФ держат ЗВР в трежерях, я бы продал как минимум часть и вывел с США, часть из которых может пустил на выкуп подешевевших активов в РФ и хорошо заработать потом продав их дороже как они это сделали когда через ВЭБ скупали ценные бумаги на дне в 2009 году, а затем продали с хорошим наваром.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:12

Владислав Иноземцев:·
Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.
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