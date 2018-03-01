Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Додано: Вів 10 кві, 2018 10:32

Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.P.S. запасаемся покорном, интересно, что еще за подарочки ПУ под чемпионат ему запад подкинет- Холмс, ну и кто виноват в отравлении русского перебежчика?- Русские.- Почему?- Видите ли, Ватсон, если бы не было русских, то и нам не надо было никого травить.. .