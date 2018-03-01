RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 12:52

Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.

Да, я вот вчера купил двадцаточку ГП по 129,67, а сегодня продал по 138,14.
Конечно, ночью спал не очень, но оно того стоило.
А вот тот, кто играл с плечом, тому пришлось несладко. На форуме один трейдер честно признался, что пробил margin call, и он потерял половину депозита (видимо серьезные деньги).
Волгарь
 
Повідомлень: 4726
З нами з: 12.10.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:06

вот видео по этой теме

https://www.youtube.com/watch?v=p5hFuFNC3X8
19yuriy91
 
Повідомлень: 1229
З нами з: 15.09.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:35

  avax написав:Владислав Иноземцев:·
Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.

было 8 стало 26. было 35 стало 62 и как по процентам инаугурация? елси считать не только валюту а ВВП как работает производство, какие тарифы, бензин в странах пенсии и медицину то тут ровнять не с чем. в прочем и ВВП относительный а не реальный индикатор лучше смотреть на потребление людей.
SilverD
 
Повідомлень: 124
З нами з: 21.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
R2 » Вів 20 бер, 2018 10:00
3 177
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 17:48
myshapiton
Депутати пропонують посилити санкції проти російських...
R2 » Чет 15 бер, 2018 14:05
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 17:54
RomanTik
РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко
R2 » Чет 01 бер, 2018 17:22
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 17:22
locustsucol
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5779)
10.04.2018 15:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.