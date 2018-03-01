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Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 12:52
Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.
Да, я вот вчера купил двадцаточку ГП по 129,67, а сегодня продал по 138,14.
Конечно, ночью спал не очень, но оно того стоило.
А вот тот, кто играл с плечом, тому пришлось несладко. На форуме один трейдер честно признался, что пробил margin call, и он потерял половину депозита (видимо серьезные деньги).
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:06
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Додано: Вів 10 кві, 2018 13:35
avax написав:Владислав Иноземцев:
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Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.
было 8 стало 26. было 35 стало 62 и как по процентам инаугурация? елси считать не только валюту а ВВП как работает производство, какие тарифы, бензин в странах пенсии и медицину то тут ровнять не с чем. в прочем и ВВП относительный а не реальный индикатор лучше смотреть на потребление людей.
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