Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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avax написав:Владислав Иноземцев:· Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.
было 8 стало 26. было 35 стало 62 и как по процентам инаугурация? елси считать не только валюту а ВВП как работает производство, какие тарифы, бензин в странах пенсии и медицину то тут ровнять не с чем. в прочем и ВВП относительный а не реальный индикатор лучше смотреть на потребление людей.
Михалыч написав:P.S. и да соглашусь, они могут хорошо заработать, не понимаю зачем РФ держат ЗВР в трежерях, я бы продал как минимум часть и вывел с США, часть из которых может пустил на выкуп подешевевших активов в РФ и хорошо заработать потом продав их дороже как они это сделали когда через ВЭБ скупали ценные бумаги на дне в 2009 году, а затем продали с хорошим наваром.
Очень даже интересно. Подождём "жесткий" ответ РФ на санкции. Заодно посмотрим на что Пётр Алексеевич из солидарности нарвётся.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
P.S. и да соглашусь, они могут хорошо заработать, не понимаю зачем РФ держат ЗВР в трежерях, я бы продал как минимум часть и вывел с США, часть из которых может пустил на выкуп подешевевших активов в РФ и хорошо заработать потом продав их дороже как они это сделали когда через ВЭБ скупали ценные бумаги на дне в 2009 году, а затем продали с хорошим наваром.
Причин, почему РФ держит часть ЗВР в tresuars несколько: 1) Нельзя класть все яйца в одну корзину - диверсификация (валюты/облигации/физическое золото) гораздо надежнее. 2) 100 млрд. в валюте дохода не приносят, 100 млрд. в 10-х облигациях приносят в бюджет почти 180 млрд. рублей в год (1/80 его доходной части) Было бы величайшей глупость использовать ЗВР для покупки акций частных компаний на бирже. По облигациям отвечают государства, при падении акций (как вчера) весь риск ложится на акционера. К тому же участие ЦБ в биржевых играх полностью исказило бы нормальное ценообразование на активы, приведя к появлению пузырей.
голимые ватные тролли так и выпрыгивают из своих крыасных труселей выкрикивая наперебой очередные "хихи" по поводу "смешных санкций". Ну ну смейтесь дальше , хотя уже сегодня ваш "смех" напоминает скорее нервный, как у гиен
Alik Kokh · Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности - больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны.
То есть снижение объемов производства по всей производственной цепочке, включая производство электричества - неизбежно. Следовательно снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири - это горькая реальность ближайших месяцев.
Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам...
Ниче так? Мда... А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде...
Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да... Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире...
Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).
Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом...
Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!
П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? де***, бл...