Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Alik Kokh

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Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности - больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны.



То есть снижение объемов производства по всей производственной цепочке, включая производство электричества - неизбежно. Следовательно снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири - это горькая реальность ближайших месяцев.



Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам...



Ниче так? Мда... А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде...



Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да... Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире...



Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).



Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом...



Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!



П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? де***, бл...