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Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:06

вот видео по этой теме

https://www.youtube.com/watch?v=p5hFuFNC3X8
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 13:35

  avax написав:Владислав Иноземцев:·
Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.

было 8 стало 26. было 35 стало 62 и как по процентам инаугурация? елси считать не только валюту а ВВП как работает производство, какие тарифы, бензин в странах пенсии и медицину то тут ровнять не с чем. в прочем и ВВП относительный а не реальный индикатор лучше смотреть на потребление людей.
SilverD
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:41

Рынок зазеленел
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
Кто не побоялся купить Сбербанк по 200, сейчас может продать по 218 рублей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 14:46

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

  Михалыч написав:P.S. и да соглашусь, они могут хорошо заработать, не понимаю зачем РФ держат ЗВР в трежерях, я бы продал как минимум часть и вывел с США, часть из которых может пустил на выкуп подешевевших активов в РФ и хорошо заработать потом продав их дороже как они это сделали когда через ВЭБ скупали ценные бумаги на дне в 2009 году, а затем продали с хорошим наваром.


Очень даже интересно. Подождём "жесткий" ответ РФ на санкции.
Заодно посмотрим на что Пётр Алексеевич из солидарности нарвётся.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:13

P.S. и да соглашусь, они могут хорошо заработать, не понимаю зачем РФ держат ЗВР в трежерях, я бы продал как минимум часть и вывел с США, часть из которых может пустил на выкуп подешевевших активов в РФ и хорошо заработать потом продав их дороже как они это сделали когда через ВЭБ скупали ценные бумаги на дне в 2009 году, а затем продали с хорошим наваром.

Причин, почему РФ держит часть ЗВР в tresuars несколько:
1) Нельзя класть все яйца в одну корзину - диверсификация (валюты/облигации/физическое золото) гораздо надежнее.
2) 100 млрд. в валюте дохода не приносят, 100 млрд. в 10-х облигациях приносят в бюджет почти 180 млрд. рублей в год (1/80 его доходной части)
Было бы величайшей глупость использовать ЗВР для покупки акций частных компаний на бирже. По облигациям отвечают государства, при падении акций (как вчера) весь риск ложится на акционера. К тому же участие ЦБ в биржевых играх полностью исказило бы нормальное ценообразование на активы, приведя к появлению пузырей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 15:41

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

голимые ватные тролли так и выпрыгивают из своих крыасных труселей выкрикивая наперебой очередные "хихи" по поводу "смешных санкций". Ну ну смейтесь дальше , хотя уже сегодня ваш "смех" напоминает скорее нервный, как у гиен

Alik Kokh
·
Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта. Минимум. В реальности - больше, поскольку вслед за американцами потянутся и другие страны.

То есть снижение объемов производства по всей производственной цепочке, включая производство электричества - неизбежно. Следовательно снижение заработных плат и сокращение рабочих мест в Сибири - это горькая реальность ближайших месяцев.

Прежде всего это ударит по Красноярску и Иркутску. И, разумеется, по бюджетам этих регионов. Детсадам, школам, медицине, культуре, дорогам...

Ниче так? Мда... А теперь давайте вместе посмеемся над незадачливым Дерипаской и еще забористей пошутим насчет Насти Рыбки и чего-нибудь в этом роде...

Вы голосовали за Путина? Вы думали это такой смешной перфоманс с мультиками про ядерные ракеты и оккупацию Крыма? Вы думали вас это не коснется? Ну да, ну да... Вы думали: причем тут я? Я просто смотрю телевизор! Это же все не про меня! Это все где-то там, в другом мире...

Вот сейчас, кстати, Дериписку меньше всех жалко. Он, надеюсь, не пропадет. Ему для нормальной жизни и ста миллионов хватит. (Надеюсь, что из всех многочисленных миллиардов у него сотка лимонов в евро или швейцарских франках имеется).

Вы себя пожалейте, олухи! Хиханьки да хаханьки закончились! Кто там бодро кричал: "Можем повторить"? И заливался (вместе со своими Искандерами) веселым хохотом...

Ну, давайте! Повторяйте! Как вы там хотели? Всех раком поставить? Ну, же! Вперед!

П.С. А теперь представьте, что это эмбарго. И не на алюминий, а на нефть с газом! Что притихли? Дошло? де***, бл...
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:08

Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта

Она бы и так потеряла, ведь Трамп ввел новые пошлины на алюминий
Ради интереса, глянье на фьючерс на алюминий
https://ru.investing.com/commodities/aluminum
С конца марта цена выросла на 9%. И это фьючерс - физические поставки могут стоить еще дороже.
В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО, нанесет ли ВКС России ответный удар по американским эсминцам (не исключено). Или боевики в Думе капитулируют раньше этих событий, и помощь американцев им не потребуется. Возможно уже завтра утром мы получим ответы на многие из этих вопросов уже завтра.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:21

  Волгарь написав:
Если американский рынок для Русала закрыт, то значит компания потеряла 20% своих объемов сбыта

Она бы и так потеряла, ведь Трамп ввел новые пошлины на алюминий


Ну это все оправдывает! На самом деле это была многоходовочка?

  Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО


Даже если ничего не собьют - то соврут. Как с 50-ю "Томагавками". :)

  Волгарь написав:нанесет ли ВКС России ответный удар по американским эсминцам (не исключено).


Эээ... Вы там всерьез решили устроить войну с США?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:26

  SilverD написав:согласен завалить РФ санкциями не выйдет даже свифтом а вот откупить свои акции они смогут почти даром


Да-да, и курс рубля они уронили, чтобы "откупить" побольше рублей. :mrgreen:

И это финансовый форум...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 18:03

Re: Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

  Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО


Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад... Куда то ВСЁ нужно будет девать и купить новое.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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