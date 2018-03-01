RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55

  mister-svet написав:
  Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО


Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...


... МО РФ придумает новую отмазку, почему "супер-пупер российское ПВО" ничего не смогло сделать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1774
З нами з: 07.04.17
Подякував: 132 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dear_Sir і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Данилюк: Україна втрачає мільярди через відсутність...
R2 » Вів 20 бер, 2018 10:00
3 180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 бер, 2018 17:48
myshapiton
Депутати пропонують посилити санкції проти російських...
R2 » Чет 15 бер, 2018 14:05
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 17:54
RomanTik
РНБО продовжить санкції проти російських банків – Порошенко
R2 » Чет 01 бер, 2018 17:22
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 17:22
locustsucol
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2534)
10.04.2018 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.