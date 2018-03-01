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Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55
mister-svet написав: Волгарь написав:
В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО
Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
... МО РФ придумает новую отмазку, почему "супер-пупер российское ПВО" ничего не смогло сделать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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