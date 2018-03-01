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Санкції США: російські
олігархи втрачають мільярди,...

Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55

  mister-svet написав:
  Волгарь написав:В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО


Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...


... МО РФ придумает новую отмазку, почему "супер-пупер российское ПВО" ничего не смогло сделать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:25

  SilverD написав:
  avax написав:Владислав Иноземцев:·
Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.

было 8 стало 26. было 35 стало 62 и как по процентам инаугурация?


Было 27, а не 35. Мы ведь за последнее десятилетие считаем?

Итак в одной стране валюта упала в 3.2 раза, во второй в 2.3.

Но закавыка в том, что первая страна, по уверениям соседей, вот-вот или развалится или дефолтнёт; а вторая - могучая сверхдержава, многократно вставшая с колен.

И как так получается?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:34

  Михалыч написав:
  Captain Obvious написав:
  Михалыч написав:Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.


Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.


Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление.

Також дивлюсь на російські акції але не більше 15% від портфоліо і скоріш за все через RSX
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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