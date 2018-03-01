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Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55
mister-svet написав: Волгарь написав:
В глобальном же плане многое решится на этой неделе - будет атака КР на Сирию или нет, собьют (и сколько собьют) из них российские ПВО
Идущий к Сирии эсминец США Porter год назад наносил удар по базе Шайрат. Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
... МО РФ придумает новую отмазку, почему "супер-пупер российское ПВО" ничего не смогло сделать.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:25
SilverD написав: avax написав:Владислав Иноземцев:
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Евро первым достиг сакральной цифры 76 (ведь именно таким, напомню, был уровня поддержки Владимира Путина на недавних выборах). Доллар уверенно движется в том же направлении. Думаю, достижением этого рубежа он отсалютует Великому Вождю и всем любящим его россиянам к славной Инаугурации.
было 8 стало 26. было 35 стало 62 и как по процентам инаугурация?
Было 27, а не 35. Мы ведь за последнее десятилетие считаем?
Итак в одной стране валюта упала в 3.2 раза, во второй в 2.3.
Но закавыка в том, что первая страна, по уверениям соседей, вот-вот или развалится или дефолтнёт; а вторая - могучая сверхдержава, многократно вставшая с колен.
И как так получается?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Вів 10 кві, 2018 22:34
Михалыч написав: Captain Obvious написав: Михалыч написав:
Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.
Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.
Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление.
Також дивлюсь на російські акції але не більше 15% від портфоліо і скоріш за все через RSX
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 11 кві, 2018 07:59
Михалыч написав: Captain Obvious написав: Михалыч написав:
Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.
Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.
Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление.
Пока что то, что происходит сейчас в России с рублем - чистая коррекция на примитивно тупой новости, а-ля, моя собака перестала есть корм, к примеру, педигрипалм, следовательно эта компания уже не жилец.
Пример Ирана четко свидетельствует о том, что сильного игрока санкциями не проймешь и он может быть в серьезных плюсах в итоге. Все в этой жизни временно - или ишак сдохнет (другие страны начнут бузить из-за ограничения торговли с крупным импортером), или эмир помрет (Трамп и ко. имеет собственный бизнес, который может серьезно пострадать вдруг). Главное действовать корректно в отношении собственной экономики.
Поэтому лучше посчитать хотя бы иногда собственных баранов. Что будет, если Россия захочет дать ответку и получить компенсацию своих возможно мнимых даже убытков из-за временного снижения капитализации? Крым ведь, можно сказать, она тоже отжала в виде компенсации за начало антироссийской политики. Заигрывать с другим военный союзом, традиционно рассматривающегося в России как недружественный, это сродни неосторожному заглядыванию в пасть крокодилу. Другими словами история всегда подсказывает какие варианты действий северного соседа возможны, когда ему залезли в карман. С америкой Россия воевать не захочет - слишком разрушительной будет война, слишком эффективным может оказаться способ манипуляции на выборах в США, чтобы избрать другого недостаточно умного кандидата, практически дегенерата. А это более выгодно, если судить по другим странам, попавшим в положение рабов.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 09:12
Непонятно отчего такой шум? Два года назад рубль упал до 80 руб.за доллар. И ничего - откатились назад. Откорректируется рынок.
Проблема в другом. В игру вступил Китай. И уже делает свои ходы - а это:
1. частичный (пока) отказ покупки нефти за доллар.
2. ввод ответных антиамериканских санкций (увеличение пошлин на американские товары).
Еще Германия ведет свою игру, которая не совсем на руку США.
Вот эти новости стараются не развивать.
А это очень важно... Нарушается расстановка сил.
Олигархи что-то потеряли? Ну так с чего все взяли, что для государства это плохо? Это действительно для РФ скорее плюс, чем минус, т.к. олигархи получили урок и поймут - инвестировать нужно в своей стране.
Я думаю, это не победа, а простой наступательных ход. А вот к чему он приведет (к победе или к ловушке и поражению) это покажет время.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:08
mister-svet написав:
Думаю Трампу самому не терпится проверить, может "свежие" Томагавки полетят таки в цель, или как год назад...
Секта свидетелей кривизны земли? ))
Напомню, что тогда из 50+ топоров сбойнул один или два.
А вот калибры русликов, те немногие что долетали, только в заборы попадали. Но им проще - в каждом калибре уже встроен штаб ИГИЛ ))
При последней атаке на базу Т-4 пустобрехи-ихтамнеты не смогли ни одной ракеты сбить. Тоже показатель.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:15
Санкций, которые не вредят самому Западу все меньше, а Россия все меньше соглашается играть по правилам, которые предопределяют преимущественное развитие Запада. Именно так тяжело и происходит превращение сырьевой экономики в инновационную. Не думаю, что снижение потребления западом российского сырья оставит неизменным технологичный импорт использующий например уже американское сырье. Скорее всего будет ускоренное развитие собственного производства для использования собственного сырья. Естественно, что будет приторможен рост социалки.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:28
nik1 написав:
Именно так тяжело и происходит превращение сырьевой экономики в инновационную.
все 27 лет превращалась или только сейчас начинает?
сейчас уже поздно. очень многого "своего" нет, не разрабатывалось и не внедрялось.
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Pegasmaster
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:40
Pegasmaster написав:
все 27 лет превращалась или только сейчас начинает? сейчас уже поздно. очень многого "своего" нет, не разрабатывалось и не внедрялось.
Не думаю, что в таких категориях применимо измерение "слишком поздно". Но в первую очередь необходимо потреблять то, что производишь, за исключением критического импорта. На этой базе возможен рост. Например Украина вполне бы могла обойтись без магистральных тепловозов GP. Думаю и России прийдется многое подчистить.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:44
Кстати собственное производство, притормаживает конкурентов. Представить какой толчек автопрому Европы дал слив Евроблях в Украину.
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