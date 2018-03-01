Санкції США: російські олігархи втрачають мільярди,...

Додано: Сер 11 кві, 2018 07:59

Михалыч написав: Captain Obvious написав: Михалыч написав: Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ. Красота, сейчас еще США если введут санкции за хим атаку в Сирии/Срипалей/еще чет придумают Пу под чемпионат по футболу, а под это дело например запрет на покупку ОФЗ и если обяжут своих резидентов продать уже имеющиеся ОФЗ и акции РФ, то надеюсь вообще все будет очень вкусное по ценам, надеюсь к концу лета началу весны индексы в РФ упадут процентов на 50 минимум и еще в придачу рубль к СКВ так же рухнет минимум процентов на 30-50, вот тогда и надо будет покупать Российские акции, а если еще и на западных рынках летом произойдет коррекция или еще чет запад введет против РФ, то может и на больше чем на 50 % отпадают, тогда еще лучше долгосрочным инвесторам будут цены для захода на рынок РФ.



Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок. Купившим росийские бумаги на дне - второе и третье донышки в подарок.



Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление. Так я не сейчас предлагаю покупать, а все строго по математике, если это не банальная коррекция, то исходя из предыдущих кризисов/существенных падений на рынке РФ в 1998, 2000, 2008-2009, 2014 годах от начала падения до минимального значения индексов проходило примерно 9 месяцев, в 2008-2009 немного больше, так что если это не банальная коррекция, то к концу лета началу осени надо будет присмотреться на заход, кроме того никто ведь не предлагает заходить на все, надо соблюдать риск менеджмента и учитывать странновую диверсификацию, я считаю на РФ можно выделить порядка 20 % от инвест портфеля, кроме того смотрю на опыт Ирана, даже не смотря на санкции которые у них за атомную программу были куда жестче чем наложены на РФ (Иран - отключение от SWIFT, полный отказ запада США/ЕС от покупки их сырья нефти/газа и прочих товаров и услуг, а Иран в свою очередь отказался им поставлять их) акции в Иране за этот период выросли в три раза причем в долларовом исчисление.

Пока что то, что происходит сейчас в России с рублем - чистая коррекция на примитивно тупой новости, а-ля, моя собака перестала есть корм, к примеру, педигрипалм, следовательно эта компания уже не жилец.Пример Ирана четко свидетельствует о том, что сильного игрока санкциями не проймешь и он может быть в серьезных плюсах в итоге. Все в этой жизни временно - или ишак сдохнет (другие страны начнут бузить из-за ограничения торговли с крупным импортером), или эмир помрет (Трамп и ко. имеет собственный бизнес, который может серьезно пострадать вдруг). Главное действовать корректно в отношении собственной экономики.Поэтому лучше посчитать хотя бы иногда собственных баранов. Что будет, если Россия захочет дать ответку и получить компенсацию своих возможно мнимых даже убытков из-за временного снижения капитализации? Крым ведь, можно сказать, она тоже отжала в виде компенсации за начало антироссийской политики. Заигрывать с другим военный союзом, традиционно рассматривающегося в России как недружественный, это сродни неосторожному заглядыванию в пасть крокодилу. Другими словами история всегда подсказывает какие варианты действий северного соседа возможны, когда ему залезли в карман. С америкой Россия воевать не захочет - слишком разрушительной будет война, слишком эффективным может оказаться способ манипуляции на выборах в США, чтобы избрать другого недостаточно умного кандидата, практически дегенерата. А это более выгодно, если судить по другим странам, попавшим в положение рабов.